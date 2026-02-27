「素晴らしいシーン」「真のスーパースター」ネイマールの紳士的な振る舞いに称賛。スタジアムの騒音に怯える子どもを気遣う
サントスに所属するネイマールの紳士的な振る舞いが称賛されている。
現地２月26日に開催されたブラジルリーグ第４節のCRヴァスコ・ダ・ガマ戦（２−１）に先発し、２得点の活躍ぶりで勝利の立役者になったネイマール。試合前の整列では、エスコートキッズがスタジアムの騒音に怯えているのに気づくと、優しく寄り添い、話しかけるなどして、安心させようとした。
アルゼンチン放送局『TNT Sports』のブラジル版公式Xが「あぁネイマール、そうやって君は僕らのハートを掴むんだ！」と綴り、34歳ブラジル代表の姿を公開すると、「ネイマールは完璧だ」「批判する人は本当に不幸だ」「真のスーパースター」「素晴らしいシーン」「ピッチ内外で傑出した選手」「心優しい」「アスリート以上の存在」などの声が寄せられた。
このさりげない気遣いが、人々の心を掴んで離さない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集
【動画】これぞスーパースター。ネイマールの紳士的な振る舞い
