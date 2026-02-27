今日27日(金)は低気圧や湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄と九州は、ほぼ一日雨で、雷を伴い激しく降る所がありそうです。雨の範囲は、ゆっくりと東へ広がるでしょう。

雨の範囲が次第に東へ

今日27日(金)は、低気圧や湿った空気の影響を受けるため、全国的にすっきりしない天気となるでしょう。

沖縄と九州は断続的に雨で、特に昼前から昼過ぎにかけて雨脚が強まります。道路が冠水するほど激しく降る所もあるでしょう。大気の状態が不安定で、落雷や突風にも注意が必要です。

中国と四国は、早い所は昼前から雨で、昼過ぎからは広く雨が降るでしょう。夜は本降りになることもありそうです。

近畿は夕方から次第に雨雲が広がります。

東海と北陸は、夜になると所々で雨が降るでしょう。

関東甲信は曇り空が続く見込みです。雨はほとんど降らないでしょう。

東北は、午前も午後も太平洋側でにわか雨の可能性がありますが、降り方は弱いでしょう。

北海道は夜遅くなると次第に雨または湿った雪が降りそうです。

曇りや雨でも気温は高い 所々で4月並みに

最高気温は、沖縄や九州、中国、四国は、前日より低い所が多くなりますが、それでも、この時期としては高いでしょう。太平洋側は15℃を超えて、雨のわりに暖かく感じられそうです。

近畿から関東、北陸は15℃から18℃くらいで、3月中旬から4月上旬並みの予想です。

東北は8℃前後、北海道は3℃から5℃くらいの所が多いでしょう。平年並みか高く、北海道も寒さは控えめとなりそうです。