51歳・有吉“体の衰え”に嘆き「みんな大変、50代ヤバいよ」昨年は人生初の“肉離れ”を経験
有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。2月15日（日）の放送は、アシスタントのアルコ＆ピース・平子祐希、ぐりんぴーす・牧野太祐と一緒にお届け。ここでは、有吉が50代になって実感した“体の不調”について語りました。
◆有吉 体の不調を嘆く
この日は、オードリー・若林正恭さんが喉の不調から約3週間の一時休養を発表したニュースから、有吉は「50歳手前から50代、みんなケガしまくり」と切り出します。
有吉自身も、先月は喉が不調だったらしく、「声が出にくくなって、薬をいっぱいもらうくらい大変だった」と報告します。ほかにも、昨年には足の小指の骨折や人生初の肉離れとケガが続いたことを明かします。
また、有吉以外にも坂上忍さんや大久保佳代子さん、さらには、「『気を付けなよ』って言ってたマツコさん（マツコ・デラックス）も首の脊髄が圧迫されちゃって。もうみんな大変、50代ヤバいよ」と警鐘を鳴らすと、現在47歳の平子も「朝起きると、痛くないところがない」と話します。
そんな背景もあり、有吉は放送当日の空いた時間に腰専門のマッサージに行ったそうで、「もう大変だよ、どうしよう」と言うことを聞かない体を嘆きつつも、最後は「みんな、ケガには気を付けて」と呼びかけていました。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00〜21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
（左から）平子祐希、有吉弘行、牧野太祐
◆有吉 体の不調を嘆く
この日は、オードリー・若林正恭さんが喉の不調から約3週間の一時休養を発表したニュースから、有吉は「50歳手前から50代、みんなケガしまくり」と切り出します。
有吉自身も、先月は喉が不調だったらしく、「声が出にくくなって、薬をいっぱいもらうくらい大変だった」と報告します。ほかにも、昨年には足の小指の骨折や人生初の肉離れとケガが続いたことを明かします。
また、有吉以外にも坂上忍さんや大久保佳代子さん、さらには、「『気を付けなよ』って言ってたマツコさん（マツコ・デラックス）も首の脊髄が圧迫されちゃって。もうみんな大変、50代ヤバいよ」と警鐘を鳴らすと、現在47歳の平子も「朝起きると、痛くないところがない」と話します。
そんな背景もあり、有吉は放送当日の空いた時間に腰専門のマッサージに行ったそうで、「もう大変だよ、どうしよう」と言うことを聞かない体を嘆きつつも、最後は「みんな、ケガには気を付けて」と呼びかけていました。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00〜21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400
音声コンテンツプラットフォーム「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！
音声コンテンツプラットフォーム「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！