「2.5次元モデル」として不動の地位を築くあまつまりなさんが、FLASH（光文社）に登場しました。



【写真】ただならぬフェロモンを放つあまつまりなさん

タイで撮影された最新写真集（3月13日発売）からの先行カットを独占掲載。ゴーゴーバーでの幻想的かつ妖艶なカットなど、独自の表現力が詰まった写真はいずれも必見です。公開されたカットは、大人の色気が溢れる魅惑的な紫のシースルーベビードールのランジェリー姿です。



写真集のタイトルと表紙も解禁。5th写真集タイトルは「AS IF」に。直訳すれば「まるで〜のように」となり、同作のテーマ「現実かフィクションか」を強く想起させるタイトルで、あまつまりなさん本人が考案しました。



あまつまりなさんは自身のXで「あまつ様が変わる変わる魅せる 様々な雰囲気をお楽しみくださいませ ギリギリを攻めた写真集のギリギリショットも先取りできちゃいます」と投稿しています。



【プロフィール】

あまつまりな 12月28日生まれ 2.5次元出身 T164 2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は、公式X(@R_Ap8_)、公式Instagram(@r_ap82_)