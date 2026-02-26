桑田佳祐、話題の新曲がTVアニメ『あかね噺』OP主題歌に決定！「古希にして、初めてアニメ主題歌の作詞作曲をさせていただきました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」が、4月4日から放送開始となるTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌に決定した。

■プレミア公開された動画でアニメーション化された桑田佳祐が発表

2月26日に70歳・古希の誕生日を迎えた桑田佳祐。0時に誕生日を迎えると、サプライズで公式サイトを更新。“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という言葉とともにあらたなビジュアル＆ティザー映像を公開し、新曲「人誑し / ひとたらし」の配信＆CDシングルリリース、真夏の全国アリーナツアー開催、桑田佳祐歌詞集の発売という3つの特大ニュースを発表した。

昨年までのサザンオールスターズとしての精力的な活動がひと区切りついて間もないなか、思いもよらぬ大規模なソロ活動開始宣言にメディア、SNSで大きな話題を呼んでいるが、さらなる新着情報が届いた。

一連の情報が発表されたのと同時刻、桑田佳祐公式YouTubeチャンネルに詳細不明の謎の動画の事前視聴予約ページ公開されSNSを中心に様々な憶測を呼んでいた。プレミア公開が予告された時間である19時、動画に現れたのはアニメーション化された桑田佳祐。羽織をまとった桑田が高座に上がって落語家さながらに語り始める。

「ええ、どうも。お運びいただきまして、ありがとうございます。桑田佳祐でございます。さて、本日はひとつご報告がございまして。不肖、私 桑田佳祐、この度TVアニメ『あかね噺』の主題歌を書かせていただくことに相成りました。若者たちの活躍に華を添えられますよう、精魂込めて作らせていただきました！『あかね噺』どうぞお楽しみに！」

このスペシャル解禁動画の公開によって、新曲「人誑し / ひとたらし」がTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として書き下ろされたものであったことが明らかになった。

同時にtv asahi animationオフィシャルYouTubeチャンネルでもこのスペシャル解禁映像と、楽曲が使用された本PV第2弾が公開され、ジャンプチャンネル、アニプレックス、桑田佳祐の4チャンネルがコラボレーションする動画として公開される大規模な発表となった。

4月4日23時30分からテレビ朝日系全国24局ネット「IMAnimation」枠、BS朝日他にて放送開始となるTVアニメ『あかね噺』は、原作：末永裕樹・作画：馬上鷹将による、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の本格落語ものがたり。

今回主題歌として発表された「人誑し / ひとたらし」は、アニメサイドおよび集英社の漫画原作・作画担当者や担当編集をはじめとする『あかね噺』チームから“主題歌は桑田さんしかいないんです!!”という熱烈オファーを受けて桑田佳祐が快諾し、同アニメのために作詞作曲の両方を手掛けた完全書き下ろし楽曲となっている。

過去にも桑田がアニメ楽曲を手掛けたことはあるが、作詞作曲のすべてを担いアニメへ楽曲書き下ろしをするのはバンド、ソロを含めてデビュー48年目となるキャリア史上初めてのこと。

高揚感を煽るビートのうえで、かつてのグループサウンズをも彷彿とさせるマイナーキーのギターリフ、民族音楽の匂いを纏った笛やバイオリンがさらに躍動し疾走感を煽る本楽曲は、リリカルで妖艶、かつ和情緒溢れる唯一無二のエスニックナンバー。

主人公がうら若き女性であり、テーマが桑田も日頃からよく寄席に足を運んでいるほど大好きかつ明るい「落語」であることから、歌詞のなかには新しい時代に女性が活躍する社会を想起させるフレーズや、古典落語の演目が散りばめられている。

本情報の解禁に際し制作されたスペシャル解禁映像では、TVアニメ『あかね噺』を手掛けるアニメーション制作会社「ゼクシズ」が、原作作画：馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のイラストをもとに新規アニメーションを制作。さらに桑田本人がアフレコを実施した特別な映像となっている。

また同時に公開された本PV第2弾では、アニメーション映像に合わせて新曲「人誑し / ひとたらし」をひと足先に聴くことができるのでこちらも合わせてぜひチェックしてみよう。

なお、今回の発表を受けて、主題歌への想いを込めた桑田佳祐をはじめ関係者のコメントが到着。原作作画：馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のイラストも公開された。

新曲「人誑し / ひとたらし」は約10年ぶりのCDシングルとして6月24日に発売され、それに先駆けて4月3日から各ダウンロード＆ストリーミングサービスにて先行配信される。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

TVアニメ『あかね噺』作品サイト

https://akane-banashi.com/

桑田佳祐 NEW 70’s 特設ページ

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp

■【画像】桑田佳祐×TVアニメ『あかね噺』スヘシャルアニメ映像サムネイル

■【画像】TVアニメ『あかね噺』キービジュアル