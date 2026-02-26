超特急ハル、タカシ＆家族のおかげでアロハに“勝ったこと” 高校時代とも比較「自慢話できちゃったわ」
【モデルプレス＝2026/02/26】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が20日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。バレンタイン事情を明かした。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
2月14日がバレンタインデーだったことにちなみ、この日はバレンタインにまつわる思い出についてトーク。過去の放送で、高校時代にバレンタインチョコレートを「40〜50個ぐらい」受け取ったという“爆モテ”エピソードを披露していたアロハが「最大何個もらったことある？」と問いかけると、ハルは「3」と即答した。その3個は「ママ、姉、おばあちゃん…柏木家の三銃士」からもらったものであると明かし、友達からもらったことは「ない！」ときっぱり。高校3年生の時に超特急に加入したものの、当時はモテなかったそうで、「隅に隠れて、親友と2人でずっと移動してたから」と振り返った。
2026年のバレンタインは、タカシ（松尾太陽）からもらった「1個」と小声で言うアロハに対し、ハルは「マジで言ってんの？可哀想…俺『4』だからね？」と“柏木家の三銃士”に加えてタカシから1個もらい、合計4個となったことで得意げな様子。同番組の2月のメッセージテーマ「アロハの壁を超えろ！自慢話選手権」にかけて「自慢話できちゃったわ。アロハくんよりバレンタイン多くもらってる」と話した。アロハが「これはちょっと負けたわ。悔しい！」と吐露すると、「だろ？」と笑い混じりに口にした。
番組では、ヘアカラー後のケア方法を尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。ハルは「ブリーチとかしたことない…役で茶髪にしたぐらい」と基本的には黒髪のままだといい、人によっては痛みを感じることもあるというブリーチについては「痛いのはしたくない」と語った。アロハは「ハルの金髪、見たいけどね。絶対似合う！役とかで金髪のタイミングとかあったら」と楽しみにしている様子。自身の髪の状態については「結構、髪ダメージやばくて、色んなところが千切れまくってる」と説明した上で、リスナーからの質問に対して「サウナ入る時は、なるべくサウナハットとか頭にタオルを巻いて、髪の毛に直接ダメージがないように俺はしてます」と回答していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
◆超特急ハル、バレンタイン事情告白
2月14日がバレンタインデーだったことにちなみ、この日はバレンタインにまつわる思い出についてトーク。過去の放送で、高校時代にバレンタインチョコレートを「40〜50個ぐらい」受け取ったという“爆モテ”エピソードを披露していたアロハが「最大何個もらったことある？」と問いかけると、ハルは「3」と即答した。その3個は「ママ、姉、おばあちゃん…柏木家の三銃士」からもらったものであると明かし、友達からもらったことは「ない！」ときっぱり。高校3年生の時に超特急に加入したものの、当時はモテなかったそうで、「隅に隠れて、親友と2人でずっと移動してたから」と振り返った。
◆超特急アロハ、ハルに「絶対似合う」ヘアカラーとは
番組では、ヘアカラー後のケア方法を尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。ハルは「ブリーチとかしたことない…役で茶髪にしたぐらい」と基本的には黒髪のままだといい、人によっては痛みを感じることもあるというブリーチについては「痛いのはしたくない」と語った。アロハは「ハルの金髪、見たいけどね。絶対似合う！役とかで金髪のタイミングとかあったら」と楽しみにしている様子。自身の髪の状態については「結構、髪ダメージやばくて、色んなところが千切れまくってる」と説明した上で、リスナーからの質問に対して「サウナ入る時は、なるべくサウナハットとか頭にタオルを巻いて、髪の毛に直接ダメージがないように俺はしてます」と回答していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】