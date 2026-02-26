タカラトミーから、ポケモン30周年を記念した関連グッズが続々登場！

タカラトミー「ポケモン」30周年記念グッズ

発売日：2026年2月28日（土）

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

2026年に『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を迎える「ポケットモンスター」

タカラトミーでは1997年から、フィギュアをはじめポケモンの世界観をリアルな日常空間で体感できる様々なグッズが発売されてきました。

そんなタカラトミーから『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を記念した3シリーズが登場。

ピカチュウをデザインした、当時のフォルムを再現したぬいぐるみ「ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1」や手のひらでかわいくおしゃべりするフィギュア「てのひらピカチュウ ぽけふわ」が発売されます。

さらにポケモンの姿を再現したハイクオリティなフィギュア「ポケモン30周年記念 モンコレ旅立ちの3匹セット」全9種種がラインナップ☆

ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1

価格：7,480円(税込)

対象年齢：3歳〜

サイズ：高さ約40cm

1997年に発売され、約45万個出荷した「ポケモン ぬいぐるみピカチュウ1/1」の復刻ぬいぐるみ「ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1」

ぬいぐるみにあしらわれたタグも当時のデザインに近づけています。

当時のピカチュウを知っているポケモンファンにとっては、思わず『おかえり』と言いたくなるかわいらしいフォルムが特徴。

等身大サイズの、思わず抱きしめたくなるピカチュウのぬいぐるみです。

てのひらピカチュウ ぽけふわ

価格：2,200円(税込)

対象年齢：3歳〜

使用電池：アルカリ単IV×2（別売）

サイズ：高さ約13cm

「てのひらピカチュウ ぽけふわ」は、全長約13cmの手のひらでかわいくおしゃべりするフィギュア。

ふわっとした質感を感じられるよう、表面に毛足3mmの長毛フロッキー素材が採用されています。

手のひらにのせて撫でたり揺らしたりすると、おしゃべりしてほっぺが光るのもポイント。

25パターンの”かわいいおしゃべりボイス”が収録された、手のひらにフィットし、かわいがることができるフィギュアです。

ポケモン30周年記念 モンコレ旅立ちの3匹セット

価格：各2,145円(税込)

対象年齢：4歳〜

ラインナップ：全9種

カントー地方（フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ）ジョウト地方（チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコ）ホウエン地方（キモリ・アチャモ・ミズゴロウ）シンオウ地方（ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ）イッシュ地方（ツタージャ・ポカブ・ミジュマル）カロス地方（ハリマロン・フォッコ・ケロマツ）アローラ地方（モクロー・ニャビー・アシマリ）ガラル地方（サルノリ・ヒバニー・メッソン）パルデア地方（ニャオハ・ホゲータ・クワッス）

カントー地方からパルデア地方まで、全9地方の冒険の最初に出会うパートナーポケモンのフィギュア「モンコレ」を3匹ずつセットにした「ポケモン30周年記念 モンコレ旅立ちの3匹セット」

パッケージは各地方のイメージに合わせたデザインになっており、箱に入れたまま飾って楽しむことができるポケモン30周年特別仕様です。

相棒のポケモンがセットになった、嬉しいフィギュアです。

タカラトミー Pokémon 30th POP-UP PARK

開催期間：2026年3月5日(木)〜3月11日（水）

主催：株式会社タカラトミー

入場料：無料

開催場所：東武百貨店 池袋本店 地下1階マルチスクエア（東京都豊島区西池袋1₋1₋25）

東武百貨店 池袋本店地下1階マルチスクエアにて「タカラトミー Pokémon 30th POP-UP PARK」を期間限定開催。

ポケモン３０周年記念商品をはじめ、ポケモンの玩具やポケモンぬいぐるみの販売を実施。

タカラトミーグループのポケモングッズを集めた初めてのポップアップショップです。

会場ではモンコレのジオラマ展示やフォトスポット、購入特典も用意されます。

ポケモン30周年を祝う特別な空間を創出し、来場者に“見て・触れて・楽しむ”イベントです☆

当時のフォルムを再現したピカチュウのぬいぐるみや旅立ちの3匹をデザインしたフィギュアなどがラインナップ。

タカラトミーの「ポケモン」30周年記念グッズは、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売されます☆

