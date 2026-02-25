ドローンにタカが襲いかかる衝撃映像撮影 10万円ドローン墜落し破壊も「最高の映像が撮れた」 滋賀・甲賀市
上空で撮影されたのは、雄大に羽を広げる1羽のタカ。
このあと、まさかの事態に発展します。
滋賀・甲賀市で、これまで全国6000の滝を巡ってきたという目撃者がドローンで滝を撮影していた時のことでした。
ドローンを上昇させ、カメラが美しい自然を捉えた次の瞬間。
突然、映像が乱れます。
目撃者：
当時は何か茶色い物が向かってきたと思ったら墜落。（ドローンは）10万円そこそこするので、えらいことだ、えらいことだ。
墜落したドローン。
その原因をカメラがはっきりと捉えていました。
遠くから狙いを定めるタカ。
羽を広げ足の爪をこちらに向けると、こちらをじっとにらみつけたまま襲いかかります。
姿が見えてからわずか数秒の早業で、ドローンを襲撃していたのです。
10万円ほどしたというドローンを壊された目撃者。
その心境はというと…。
目撃者：
すごい最高の映像が撮れてますねと。あの動画が撮れたことには（タカに）感謝。
買い換えたドローンには、ある対策を施したといいます。
目撃者：
効き目があるか分からないが、キラキラシールを貼りました。