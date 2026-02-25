ドローンにタカが襲いかかる衝撃映像撮影　10万円ドローン墜落し破壊も「最高の映像が撮れた」　滋賀・甲賀市

上空で撮影されたのは、雄大に羽を広げる1羽のタカ。

このあと、まさかの事態に発展します。

滋賀・甲賀市で、これまで全国6000の滝を巡ってきたという目撃者がドローンで滝を撮影していた時のことでした。

ドローンを上昇させ、カメラが美しい自然を捉えた次の瞬間。

突然、映像が乱れます。

目撃者：

当時は何か茶色い物が向かってきたと思ったら墜落。（ドローンは）10万円そこそこするので、えらいことだ、えらいことだ。

墜落したドローン。

その原因をカメラがはっきりと捉えていました。

遠くから狙いを定めるタカ。

羽を広げ足の爪をこちらに向けると、こちらをじっとにらみつけたまま襲いかかります。

姿が見えてからわずか数秒の早業で、ドローンを襲撃していたのです。

10万円ほどしたというドローンを壊された目撃者。

その心境はというと…。

目撃者：

すごい最高の映像が撮れてますねと。あの動画が撮れたことには（タカに）感謝。

買い換えたドローンには、ある対策を施したといいます。

目撃者：

効き目があるか分からないが、キラキラシールを貼りました。