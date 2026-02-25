この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【すぐ買いたい2製品】撮影に便利で超お手頃な「Ulanzi スマホ用四脚（Ulanzi SK-21）＆マイク（Ulanzi A200）」をレビューします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【すぐ買いたい2製品】撮影に便利で超お手頃な「Ulanzi スマホ用四脚（Ulanzi SK-21）＆マイク（Ulanzi A200）」をレビューします」と題した動画を公開。撮影周辺機器メーカー・Ulanzi（ウランジ）の新製品2種をレビューし、そのコストパフォーマンスと実用性の高さを「手軽に使えるデバイス」として結論付けている。



まずはワイヤレスマイク「Ulanzi A200」。ケース込みで約55g、マイク単体で6gという「めちゃくちゃ軽い」コンパクトさが特徴だ。レシーバーをスマートフォンに接続するだけでペアリングが完了し、すぐに使用可能となる。戸田氏はiPhone内蔵マイクとA200を使用した音声を比較。「全然違いますね」と驚きを隠さず、「部屋の中の音のこもり感がなくなる」とそのクリアな音質を評価した。PCやアクションカメラでも使用できる汎用性の高さにも触れている。



続いて紹介されたのは、スマホ用四脚「Ulanzi SK-21」。最大の特徴は、底面のボタンを押し付けるだけで脚が展開するワンタッチギミックだ。戸田氏は実演しながら「これめっちゃいいですよ」「使っていて楽しい」と興奮気味に語る。最長1.8mまで伸縮可能で、MagSafe対応のマグネット吸着や付属のリモコンなど機能も充実。「剛性感、剛性感がすごい」と、チープさを感じさせない作り込みを高く評価した。



戸田氏は、マイクに73点、四脚に78点という高得点を付与。いずれも数千円で購入できる手頃な価格帯でありながら、撮影のクオリティと利便性を大きく向上させるアイテムとして推奨した。