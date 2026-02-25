¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥¸¥ã¥®¤Î¶»Áü¤¬µ¢¹ñ ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸ ÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êµ»½Ñ¤ò³¤³°PR
º´µ×»Ô¤ÎJRº´µ×Ê¿±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¶»Áü¤¬µ¢¹ñ¤·25Æü¤«¤éºÆ¤Ó¡¢ÍøÍÑµÒ¤Ê¤É¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRº´µ×Ê¿±Ø¤Î¹½Æâ¤ÇÍøÍÑµÒ¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ìò¥¥ã¥é¡Ö¥¸¥ã¥®¡×¤Î¶»Áü¤Ç¤¹¡£ËÌÅÍ¤Î·ý¤Î¸¶ºî¼Ô¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦º´µ×»Ô¤Ç¡¢2023Ç¯¡¢Ì¡²è¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¡ÖµÈÅÄ¹©¶È¡×¤¬À©ºî¤·»Ô¤Ë´óÂ£¡£¤½¤·¤Æ1·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤Î¤¿¤á±Ø¤òÉÔºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¹©¶Èµ»½ÑÉô ±ö¸¶Í×²ðÉôÄ¹
¡Ö¼ÂºÝ·Ý½Ñ¤È¤«¥¢ー¥È¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
Áü¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Ç¡¢ÂæºÂ°Ê³°¡¢¥Ñー¥Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êµ»½Ñ¤ò³¤³°¤ËÅÁ¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£