2025Ç¯12·î19Æü¤«¤é12·î25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢MS¡õAD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦¤¬Âç´ë¶È¶ÐÌ³¼Ô1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ï2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸ËþÂÅÙ¤ÈÃÄÂÎÊÝ¸±Ç§ÃÎ¤Î´Ø·¸¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À©ÅÙ¤ÎÍÌµ¤À¤±¤Ç¤Ïº¹¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¼þÃÎ¤ÎÀß·×¤Þ¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
MS&AD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸ËþÂÅÙ¤ÈÃÄÂÎÊÝ¸±Ç§ÃÎÄ´ºº¡×
Ä´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Á12·î25ÆüÄ´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº²óÅú¼Ô¿ô¡§1,000¿Í¡ÊÃËÀ500¿Í¡¦½÷À500¿Í¡ËÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§20¡Á59ºÐ¡Ê4¶èÊ¬¡Ë
MS&AD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦¤Ï¡¢MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï´ë¶È¤Î´íµ¡´ÉÍý¤ä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸ËþÂÅÙ¤ÈÃÄÂÎÊÝ¸±¡¦GLTD¤ÎÀ°È÷¾õ¶·¤ª¤è¤ÓÇ§ÃÎÅÙ¤Î´Ø·¸¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÆâÍÆ¡£
½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤ÎÂ¸ºß´¶
Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò¡Ö½Å»ë¤¹¤ë¡¿¤ä¤ä½Å»ë¤¹¤ë¡×¡§77.6¡óÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤¬½¢¶È·ÑÂ³¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡§77.9¡ó
Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ï½¢¿¦»þ¤ÎÈæ³Ó¹àÌÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÄêÃå°Õ¸þ¤òº¸±¦¤¹¤ë´ðÁÃ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
ºÎÍÑ»Üºö¤è¤êÁ°¤ËÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¶áÆ»¡ª
ËþÂÅÙ¤òÊ¬¤±¤ëÃÄÂÎÊÝ¸±¤Î¼þÃÎ¥®¥ã¥Ã¥×
Ê¡Íø¸üÀ¸ËþÂÁØ¡Ê¤È¤Æ¤âËþÂ¡Ü¤ä¤äËþÂ¡Ë¡§50.7¡óÊ¡Íø¸üÀ¸ÉÔËþÁØ¡Ê¤¢¤Þ¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÜÁ´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ü¶¯¤¯ÉÔËþ¡Ë¡§49.3¡ó¡ÖÃÄÂÎÊÝ¸±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÉÔËþÂ¦¡Ë¡§41.4¡ó
ËþÂÁØ¤Ç¤ÏÀ©ÅÙ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯¡¢ÉÔËþÁØ¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ÌÜÎ©¤Ä¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙÀ°È÷¤È¾ðÊóÅþÃ£¤Îº¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ´¶º¹¤Ë¤Ê¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡£
Æ³Æþ¾õ¶·¤ËÉ½¤ì¤ëGLTD¤ÎÄãÉáµÚ
À¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ê»àË´ÊÝ¾ã¡ËÆ³ÆþÇ§ÃÎ¡§34.5¡ó°åÎÅÊÝ¸±Æ³ÆþÇ§ÃÎ¡§27.0¡óGLTDÆ³ÆþÇ§ÃÎ¡§12.3¡óÀ©ÅÙ¤¬¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡§34.5¡ó
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ä°åÎÅÊÝ¸±¤ËÈæ¤Ù¡¢GLTD¤ÏÆ³ÆþÇ§ÃÎ¤Î¿å½à¤¬Äã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
½¢Ï«ÉÔÇ½»þ¤Î½êÆÀÊä½þ¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÒÆâ¼ÂÁõ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¡£
Ç§ÃÎÉÔÂ¤È½àÈ÷ÉÔÂ¤¬½Å¤Ê¤ë½¢Ï«ÉÔÇ½¥ê¥¹¥¯
GLTD¤ò¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡§49.5¡óGLTD¤ò¡Ö¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡§7.5¡ó½¢Ï«ÉÔÇ½¤Ø¤ÎÀ¸³èÈñ½àÈ÷¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡§4.6¡ó½êÆÀÊä½þÆ³Æþ´õË¾¡Ê¤½¤¦»×¤¦¡Ü¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡Ë¡§66.8¡ó
Ç§ÃÎ¤¬Äã¤¤°ìÊý¤ÇÆ³Æþ´õË¾¤Ï¹â¤¯¡¢À©ÅÙ¥Ë¡¼¥º¤È¾ðÊó¶¡µë¤Î´Ö¤ËÂç¤¤ÊÃÊº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þÃÎÆ³Àþ¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸ËþÂÅÙ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡ù
Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ï¥³¥¹¥È¹àÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë°Â¿´¤òÀß·×¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¡£
ÃÄÂÎÊÝ¸±¤ÎÀ°È÷¤È¼þÃÎ¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËþÂÅÙ¸þ¾å¤Î¼ÂÌ³Åª¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡Íø¸üÀ¸²þÁ±¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¸«¤¨¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡ª
MS&AD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦¡ÖÃÄÂÎÊÝ¸±¡¦GLTDÇ§ÃÎ¤ÈËþÂÅÙÊ¬ÀÏ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Ä´ºº¤Ï¤¤¤Ä¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
2025Ç¯12·î19Æü¤«¤é12·î25Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ²óÅú¼Ô¿ô¤Ï²¿¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
Âç´ë¶È¶ÐÌ³¼Ô1,000¿Í¤Ç¤¹¡£
Q. GLTD¤ÎÆ³ÆþÇ§ÃÎ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
12.3¡ó¤Ç¤¹¡£
Q. ½êÆÀÊä½þ¤ÎÆ³Æþ´õË¾¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤Î¹ç·×¤Ç66.8¡ó¤Ç¤¹¡£
