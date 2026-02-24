ミセス大森元貴『ヌメロ・トウキョウ』4月号特装版カバーに初登場！ティザームービーも公開
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、2月28日発売の『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』4月号特装版（増刊）カバーに初登場。
※Numeroの「e」は、アキュートアクセントありが正式表記）
■大森元貴を“現代の寓話の主人公”として再解釈
特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「THE ART OF MOTOKI OHMORI」と題し、大森元貴を“現代の寓話の主人公”として再解釈。
美しくモードなビジュアルとともに、彼の美学、言葉、哲学、そして創造の根源に迫るロングインタビューも掲載。彼の存在の内面と創造のすべてを、16ページにわたって紐解く。
発売に先駆け、ティザームービーが公開。“現代の寓話の主人公”として再解釈したその世界観の一端が楽しめる。
■書籍情報
2026.02.28 ON SALE
『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年4月号特装版（増刊）別冊付録付き
■リリース情報
2026.02.24 ON SALE
MINI ALBUM『OITOMA』
