【ドラゴンクエストの生みの親　堀井雄二】 2月24日 発売 価格：1,210円

　小学館は、マンガ「ドラゴンクエストの生みの親　堀井雄二」を2月24日に発売した。価格は1,210円。

　本書籍は、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」シリーズや「ポートピア連続殺人事件」などを生み出してくたゲームクリエイター・堀井雄二氏の半生を、同社の「学習まんが」としてマンガ化したもの。

　誌面では、堀井氏の半生として、「兵庫県の淡路島で生まれ育ち、まんがが大好きだったいたずら好きの少年は、どのようにしてゲームクリエイターとなったのか？」「人生の分かれ道で下した選択の数々、そして、大きな力になってくれた仲間達との出会い。国民的人気作が誕生するまでに直面した、様々な苦難とは･･･？」などが描かれている。

　また、巻末には「堀井雄二インタビュー」として同氏へのインタビューが掲載されている。

「ドラゴンクエストの生みの親　堀井雄二」目次

プロローグ　……8
第１章　箱庭からまんが家へ　……17
第２章　運命のコンテスト　……40
第３章　ゲームクリエイターとしてのはじまり　……66
第４章　ドラゴンクエストの産声　……87
第５章そして伝説へ…　……108
エピローグ　……147
コラム「冒険を支えた出会い」
①淡路島　…39
②エニックス「ゲーム・ホビープログラムコンテスト」　…65
③千田幸信　…107
学習資料館
堀井雄二インタビュー　……153
年表：堀井雄二のあゆみ　……158

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX