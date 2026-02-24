【ドラゴンクエストの生みの親 堀井雄二】 2月24日 発売 価格：1,210円

小学館は、マンガ「ドラゴンクエストの生みの親 堀井雄二」を2月24日に発売した。価格は1,210円。

本書籍は、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」シリーズや「ポートピア連続殺人事件」などを生み出してくたゲームクリエイター・堀井雄二氏の半生を、同社の「学習まんが」としてマンガ化したもの。

誌面では、堀井氏の半生として、「兵庫県の淡路島で生まれ育ち、まんがが大好きだったいたずら好きの少年は、どのようにしてゲームクリエイターとなったのか？」「人生の分かれ道で下した選択の数々、そして、大きな力になってくれた仲間達との出会い。国民的人気作が誕生するまでに直面した、様々な苦難とは･･･？」などが描かれている。

また、巻末には「堀井雄二インタビュー」として同氏へのインタビューが掲載されている。

「ドラゴンクエストの生みの親 堀井雄二」目次

プロローグ ……8第１章 箱庭からまんが家へ ……17第２章 運命のコンテスト ……40第３章 ゲームクリエイターとしてのはじまり ……66第４章 ドラゴンクエストの産声 ……87第５章そして伝説へ… ……108エピローグ ……147コラム「冒険を支えた出会い」①淡路島 …39②エニックス「ゲーム・ホビープログラムコンテスト」 …65③千田幸信 …107学習資料館堀井雄二インタビュー ……153年表：堀井雄二のあゆみ ……158

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX