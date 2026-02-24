【丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン】 3月3日より開催予定

丸亀製麺は、アニメ「ドラゴンボールZ」とコラボレーションしたキャンペーンを3月3日より期間限定で開催する。

今回の丸亀製麺と「ドラゴンボールZ」では“7つ”の企画を用意。期間中は「丸亀製麺（まるかめせいめん）」となり、キャンペーン限定のロゴと名称が使用されるほか、コラボメニューとして「ドラゴンボールうどーなつ」や「仙豆風天ぷら」、「元気玉おむすび 半熟玉子入り」などが販売される。

また、キャラクターやアニメシーンなどがデザインされた全32種の「ドラゴンボールZうどん札」を配布するほか、ノベルティグッズのプレゼントなども行なわれる。

其之一：期間中、全国の丸亀製麺がキャンペーン限定のロゴ・名称に変更

キャンペーン期間中、丸亀製麺は「丸亀製麺（まるかめせいめん）」となり、亀仙流のマークと合体したような限定ロゴが登場。全国の丸亀製麺の店舗において、キャンペーン関連の掲示物に使用される。

其之二：「ドラゴンボールZ」とのコラボ商品

【限定ロゴ】

「ドラゴンボールZ」の世界観が詰まったコラボ商品が順次登場。「ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）」や「仙豆風天ぷら」、「元気玉おむすび 半熟玉子入り」の3種がラインナップされる。

【コラボ商品】

「ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）」販売期間：3月3日～4月6日（価格：590円）

「仙豆風天ぷら」販売期間：3月3日～3月16日（価格：290円）

「元気玉おむすび 半熟玉子入り」販売期間：3月17日～4月6日（価格：420円）

其之三：ドラゴンボールZうどん札

うどん一杯の注文につき、1枚渡される「うどん札」がキャンペーン期間中は「ドラゴンボールZ」とコラボした限定デザインで登場。第1弾と第2弾で合わせて30種＋シークレット2種がラインナップされる。

【ドラゴンボールZうどん札】

第1弾 全15種＋シークレット1種（配布期間：3月3日～3月16日）

第2弾 全15種＋シークレット1種（配布期間：3月17日～4月6日）

其之四：オリジナルノベルティグッズ

期間中、うどん一杯と対象のコラボ商品を購入すると、その場でオリジナルノベルティグッズをプレゼント。第1弾では「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルクリアステッカー（全5種からランダムで1枚）」、第2弾では「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルピック（全5種からランダムで1枚）」が渡される。

第1弾「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルクリアステッカー」（配布期間：3月3日～3月16日）

第2弾「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルピック」（配布期間：3月17日～4月6日）

其之五：食べて叶える！レシート応募キャンペーン

期間中、お好きなうどん一杯とコラボ商品の購入を一口とカウントし、レシートから算出される口数に応じて、賞品が当たるキャンペーンを実施。2口で「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルトートバッグ（総勢200名）」、7口で「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルうどん桶（総勢100名）」に応募できる。

【レシート応募キャンペーン】

丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルトートバッグ

丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルうどん桶

其之六：ドラゴンボールうどーなつ フォトコンテスト

SNSキャンペーン「ドラゴンボールうどーなつ フォトコンテスト」も併せて開催。実際に購入した「ドラゴンボールうどーなつ」の写真にハッシュタグをつけて、対象ポストを引用投稿したユーザーから抽選で5名に「ドラゴンボールZうどん札 全30種＋シークレット2種」のセットをプレゼントする。

其之七：特別仕様のPOPUP店舗「丸亀製麺（まるかめせいめん）新宿御苑前店」

3月3日より3月29日の期間限定で、特別仕様のPOPUP店舗「丸亀製麺（まるかめせいめん）新宿御苑前店」がオープン。特別装飾が施された「ドラゴンボールZ」一色の店舗となっている。

(C)B/S・T

(C) 2026 TORIDOLL Holdings Corporation.

