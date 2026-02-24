ここから「トヨタBEVの逆襲」が始まる!?

2026年2月11日、トヨタは北米市場において3列シート仕様の主力SUV「ハイランダー」のBEV（バッテリーEV：電気自動車）モデルを世界初公開しました。

2026年後半の北米発売に向けて、現在準備が進められています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型“3列・7人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

カリフォルニア州オーハイで開催された発表会にて、トヨタの北米事業体Toyota Motor North America（TMNA）がハイランダーのBEVバージョンをお披露目しました。

北米で絶大な人気を誇るファミリーSUVの電動化は、市場に大きなインパクトを与えています。

ハイランダーは2001年の米国デビュー以来、累計販売台数が約360万台に達するトヨタの看板SUVです。

ゆとりある室内空間と高い走破性能を兼ね備え、日常の街乗りから週末のアウトドアレジャーまで対応できる「頼りになる3列シートSUV」として、アメリカのファミリー層に長年愛されてきました。

カーボンニュートラル実現に向けた「マルチパスウェイ（全方位）」戦略の一環として、トヨタはこのベストセラーモデルにBEVバージョンを新設定。生産拠点はケンタッキー州のToyota Motor Manufacturing Kentucky（TMMK）が予定されています。

新型ハイランダーBEVの大きな特徴は、ユーザーのライフスタイルに合わせて選べる2種類のバッテリー設定です。

普段の買い物や短距離移動が主な用途のユーザーには「76.96kWh」、長距離ドライブやアウトドア志向のユーザーには「95.82kWh」というラインアップが揃います。

大容量の95.82kWhバッテリーを搭載するAWDバージョンでは、高効率駆動ユニット「eAxle」などの採用により、一充電あたり320マイル（約515km）以上の走行を目標に開発が進行中です。

また、厳しい気候条件下での使用も想定されています。

「バッテリープレコンディショニング」機能を搭載することで、急速充電前にバッテリー温度を最適化。外気温がマイナス10度の過酷な環境下でも、約30分間で電池残量10％から80％への急速充電完了を目指して開発中とのこと。

公表された車両諸元（開発目標値）によれば、ボディサイズは全長198.8インチ（約5050mm）×全幅78.3インチ（約1989mm）×全高67.3インチ（約1709mm）、ホイールベースは120.1インチ（約3051mm）です。

5メートル超の堂々たるボディに3列シートレイアウトを採用します。

電気自動車専用プラットフォームによる平坦なフロア設計により、極めて広大な室内空間が期待できます。

トヨタは北米において「bZ4X（現地名称：bZ）」などのBEVをすでに展開していますが、ハイランダーBEVはそれに続く4モデル目となります。

新型ハイランダーBEVモデルの北米市場での販売は、2026年後半の開始が見込まれています。

大型ファミリーカーの電動化は北米自動車市場の重要な潮流となっており、ハイランダーBEVはトヨタの電動化戦略の中核を担う存在となるでしょう。

広々とした居住空間、十分な航続距離、そして厳しい気候への対応能力を併せ持つこのモデルは、北米のファミリー層にとって注目の選択肢となることが予想されます。

※ ※ ※

ハイランダーは、トヨタが先般発表した米国生産車の日本導入計画にも含まれており、今回発表された新型ハイランダーBEVの国内投入についても今後の展開が注目されます。

トヨタの電動化戦略がグローバルに展開されるなか、日本市場への導入可能性も視野に入れながら、このモデルの動向を見守りたいところです。