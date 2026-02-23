この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「連休ラストやってみた結果！Uberだけじゃキツすぎた。《ウーバー配達員》」と題した動画を公開しました。3連休最終日となる2月23日、Uber Eatsのクエスト達成を目指して昼のピークタイムに稼働する様子を伝えています。



動画の冒頭、せーけんは東京の最高気温が21度まで上がるという予報に触れ、「この暖かさだと全く鳴らない」という他の配達員からの報告が相次いでいる状況を説明しました。実際にUber Eatsをオンラインにしても「5分間ほど完全に無音」という厳しいスタート。そこでせーけんは、Uberだけでなく他社のデリバリーアプリも併用する作戦に出ます。



Uberの注文が入らない中、配送アプリ「rocket now（ロケットナウ）」をオンラインにすると、わずか3分ほどで「2,040円」という高単価のダブル案件を受注しました。せーけんは「ロケットは郊外へお呼ばれするイメージ」と語りつつ、Uberのクエスト達成に必要な件数を稼ぐために、Uberと他社アプリを巧みに使い分けます。15時のクエスト締め切り直前にはUberの注文が連続して入り、「なんとかクエ2段目へ」到達。最終的に約4時間半の稼働で、Uberとロケットナウを合わせて「7,018円」の売り上げを確保しました。



動画の後半では、視聴者から寄せられた「クエスト達成しそうになると無音になるシステムになってるんじゃ」といった共感の声や、「謎クエ廃止して単価上げてほしい」という切実な意見を紹介しています。閑散期や注文が少ない日の立ち回りとして、複数のプラットフォームを活用する重要性が分かる内容となっています。