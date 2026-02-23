掘れば掘るほど穴と絆が深まる？その名も「穴掘り大会」が開催されました。熊本市で、家族や仲間と一心不乱に穴を掘る白熱の戦いが繰り広げられました。



22日、熊本市南区の加勢川河川敷で開催されたのは、チーム対抗の「穴掘り大会」。珍しいイベントかと思いきや、実は今年で開催8回目。全国大会も開かれている、れっきとした「競技」なんです。そして白熱した戦いが繰り広げられたのが「大人の部」。地元の消防団や筋肉系YouTuberチームなど、個性豊かな参加者が顔を揃えました。



制限時間は30分。1人ずつ交代で掘り進め、穴の深さを競います。しかし、出場者を苦しめたのが土の固さ。



■男性

「砂利すぎて掘れない！」



そんな中ひときわ存在感を放っていたのが、穴掘りの全国大会で4連覇中の穴掘り界の猛者、暁工業チーム。今回特別に埼玉県から参戦しました。家族や仲間の声援を力に変え、一心不乱に掘り進めます。



■消防団チーム

「掘って掘って掘り進めー！」



ハイレベルな戦いの中、優勝したのは…。



■司会「暁工業の皆さんです！」





まさに王者の貫禄。記録は2メートル37センチ。今大会の歴代最高記録を10センチ以上更新しました。



土埃と笑い声があふれた河川敷。





■参加者

「やること精一杯やった」

「絆が深まりました」



掘れば掘るほど、思い出も深まったようです。





【スタジオ】

皆さんが一生懸命掘った穴は、記録測定後にすぐ埋め戻すそうです。

穴は埋めても、闘志は埋まりません。来年も“深い”戦いに期待したいです。

