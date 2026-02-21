¡Ö30ºÐ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¸¤»ôµ®¾æ¡¢»öÌ³½êÂà½ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Á¥é¤Ä¤¯»Ø¸¶è½Çµ¤È¤Î·ëº§¤Î²ÄÇ½À¡Ä»öÌ³½ê¤Ï ¡È²óÅú¤Ê¤·¡É
¡¡2·î18Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦¸¤»ôµ®¾æ¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÂà½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¤»ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÂà½ê¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂà½ê¤¹¤ëÀµ³Î¤ÊÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤Þ¤º¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆüÄø¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï²÷¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Å¾µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Öº£²ó¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤º¤ËÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤éÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿Âà½êÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô·ëº§¤«¡©¡Õ
¡Ô·ëº§¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡Õ
¡Ô¤¤¤è¤¤¤è»Ø¸¶¤È¤Î·ëº§ÉÃÆÉ¤ß¤«¡©¡©¡Õ
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤¿¡¢¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤È¤Î·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥È¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¸¤»ô¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸¤»ô¤µ¤ó¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÌó14Ç¯´Ö¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤ò¿ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ä¤·¤È¤Î¸òºÝ¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÝÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢ËÜ»ï¤Ï¡¢¸¤»ô¤Î»öÌ³½ê¤Ëº£¸å¤Î·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö2·î20Æü¡¢¶âÍËÆü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸¤»ô¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¼«¤éÂà½ê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤¢¤ë»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£