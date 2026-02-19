この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

現役医師が語る「医者が貧乏になった」背景、儲かるのは薬局という“医薬分業の闇”

ひかつ先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で「なぜ医者は貧乏になったのか?!医療業界の闇について現役医師が話します」と題した動画を公開。かつて高収入の代名詞であった開業医の収入がなぜ減少したのか、その背景にある医薬分業の仕組みと歴史的経緯について解説した。



ひかつ氏は、医師の収入源が変化した大きな要因として「医薬分業」を挙げる。現在、患者は病院で処方箋を受け取り、調剤薬局で薬を購入するのが一般的である。しかし、かつてはクリニック内で薬を直接処方する「院内処方」が主流で、薬価差益が医師の大きな収入源となっていたという。中には「薬を出すだけで年収1億円」という医師も存在した時代があったと語る。



この状況が変わったきっかけは、「医者は儲けすぎだ」という世論の高まりであった。ひかつ氏によると、この風潮を受け、医師が持っていた「調剤権」が事実上、薬局に移される形で制度が変更された。その結果、これまで医師の収入となっていた調剤に関わる利益が、調剤薬局へと流れる構造が生まれたのである。



現在でも院内処方を行うことは可能だが、保険点数の制度上「やればやるほど赤字になる」仕組みになっているとひかつ氏は指摘する。在庫を抱えるリスクに加え、診療報酬が不利になるよう設定されているため、多くのクリニックが院外処方箋を発行せざるを得ないのが現実だ。この構造により、大手調剤薬局チェーンが巨大企業へと成長する一方で、開業医の収入は圧迫されることになったと、ひかつ氏は医療業界の現状を説明した。