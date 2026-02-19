¡È·ÝÇ½¡ß»Ò°é¤Æ¡ß»ö¶È¡É¤Î»°ËÜÃì ¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢¸½¾õ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¡ØÉ¬»à¡Ù¤Ã¤Æ¥À¥µ¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡× ¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë
¡¡2025Ç¯10·î¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¤ªÃã¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡£»Ò°é¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤È¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ªÃãÀìÌçÅ¹¡×¤ÏÍ½Ìó¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¶·¤òÇî¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÙÍ½¹ð
¡¡¾®Åç¤È¤¤¤¨¤ÐÅª³Î¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤äÆ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤µ¤Ç¡È¤³¤¸¤ë¤êÌµÁÐ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ê¤¼¿·¤¿¤Ë¤ªÃã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¢¨Á°ÊÔµ»ö¡Ø¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢³èÆ°Éüµ¢¸å½é¤ÎÈÖÁÈMC½¢Ç¤¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤â½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¡Ù¤«¤éÂ³¤¯
¢£¡Ö10Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×
¡½¡½¾®Åç¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¸å½é¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤Ä·ÝÇ½¿Í¤¬¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÇä¤ì¤ë»ñ»ºÁ´Éô¤òÇäµÑ¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆÀß·×¤ËÄ©¤à¿Í¡¹¤òÄÉ¤¦¡¢¿ÍÀ¸ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡ÖºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾®Åç¡§Èó¾ï¤ËÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢10Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¤¢¤Î»þ¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï10Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤ò¤«¤±¤¿»þ¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È°Û¤Ê¤ë»Å»ö¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÙ¶¯¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢´·½¬¤â°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®Åç¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒUSAGI¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¥«·î¤¬·Ð²á¡Ê¼èºà»þ¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Åç¡§¤¨¤Ã¡¢¤Þ¤À3¥«·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!? ¾×·â¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½Èó¾ï¤ËÇ»¤¤3¥«·î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Åç¡§¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î·îÆü¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËèÆü¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ¬»à¡×¤Ã¤Æ¥À¥µ¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ°Ê³°¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡ÖÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¸½ºß¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¡¦»ö¶È¡¦·ÝÇ½¡×¤Î»°ÅáÎ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤«¡£
¾®Åç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼´¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»°ÅáÎ®¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬À®Î©¤µ¤»¤¿»þ¤Ë½é¤á¤ÆÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¦Åê¼ê¤Î¤É¤Á¤é¤â¤¹¤´¤¤¤«¤éÆóÅáÎ®¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢»ä¤Ï»°ÅáÎ®¤òÁ´ÎÏ¤Ç¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¸½¾õ¤òÀµÄ¾¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ©»Ò¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ÝÇ½¤â»ö¶È¤â»Ò°é¤Æ¤âÁ´Éô¤ò´èÄ¥¤ì¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Åç¡§¶Ä¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤òºï¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¶Ë¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¾®Åç¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾®Åç¡§¤â¤¦ËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ÀÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤É¡¢Â©»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤¬»ä¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Áö¤ê»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ãý¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æüµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ê¡£¤½¤·¤ÆÉ¬¤º¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Â©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ªÃã¤ò°û¤à¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯»þ´Ö¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×
¡½¡½¤ªÃã¤ò¼´¤Ë¿·»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Åç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®Åç¡§ÀÖºä¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ªÃãÀìÌçÅ¹¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2½µ´ÖËèÆü¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç·×268Ì¾¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÀÜµÒ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤ªÃã¤Î»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¼«¿È¡¢¤ªÃã¤ò°û¤à»þ´Ö¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯»þ´Ö¤Ë¡¢µß¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊý¤Ë¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ªÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÈÖÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤À¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¹¤²¤é¤ì¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ä²¹ÅÙ´¶¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï2·îËö¤Ë6Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î»öÁ°Í½Ìó¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂ¨ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ìÈÌ¸ø³«Ê¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¤â¤Ã¤È¤ªÃã¤Î¤³¤È¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½ÐÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¸µ¡¹±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Åç¤µ¤ó¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®Åç¡§¤½¤ì¤¬°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ¤«¤é°®¼ê²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â²¿Ì¾¤«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤ªÃã¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÃã¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë´ë²è¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤ªÃã¤¬¾®Åç¤µ¤ó¤È¿·¤¿¤Ê¿Í¤ò·Ò¤°ÀÜÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Åç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤Î¤´±ï¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ö¤ªÃã¤Ç»ö¶È¤ò¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿Åö½é¡¢»¶¡¹¡ÖÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é»ß¤á¤Æ¤ª¤±¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËºàÎÁÈñ¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ªÃã¤ÏÃ±²Á¡¦Çä²Á¤¬Äã¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ö¶È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤ªÃã°Ê³°¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤ªÃã¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
