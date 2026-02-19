2度離婚した漫画家が気づいた「究極の男女平等な法律婚」。結婚を考えている彼の母と話して思ったこと

「選択的夫婦別姓が実現したら結婚したい」の声

「個人的な話で大変恐縮ですが、選択的夫婦別姓が実現したら、すぐにでも結婚したいと思っています。海外生活の色々もあって、本当に名前を変えたくない。早く実現してほしい」

「選択的夫婦別姓が実現したら結婚したいと考えてる若い人達たくさんいるのに」

「グローバル共通のレポートをシステムからダウンロードしたら、社内姓の列がない、戸籍姓の名前しかないレポートだった。社内姓はグローバルから見たら日本のオプションなんだよなぁ…思い出した。使いにくいシステムだな！！あぁ、選択的夫婦別姓よ、はよ」

これらは「選択的夫婦別姓」に関して率直な思いをつづったSNSのごく一部だ。衆院選で当選した人の47％が選択的夫婦別姓に反対だったという調査結果を朝日新聞が報じたが、心から求めている人は多いの現実だ。世界でも選択の権利がないのは日本くらいで、国連の女性差別撤廃委員会から、結婚後に姓を選択できないことは人権侵害にあたるとして、2025年までに民法750条の改正を求めて4回勧告を受けている。

男女共同参画の発表では、2024年に結婚した夫婦のうち94％が夫側の姓を名乗っており、改姓をするのは女性側が圧倒的に多い。しかし今回当選した衆議院議員のうち女性の比率はわずか14.6％。それが何を意味するだろうか。

漫画家の鳥飼茜さんの著書『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』は、自身の2度の離婚と3回目の結婚を希望する現状の中、「姓を選べる」ということの意味や誰にとっても幸せな結婚とは何かという大きな気づきをつづっている。

鳥飼さんは生まれたときの姓（氏・仮にHとすると本書で書いている）がとても読みにくく使いにくいものだったため、最初の結婚で迷わず夫の姓（仮にOとしている）になり、離婚したときにも旧姓には戻らなかった。そして2度目の結婚の際も夫の姓になり、離婚をしたときにHではなくOに戻すことを考えた。結婚して変えた苗字を変える場合は、離婚後3ヵ月以内に届け出が必要で、それ以降は基本的にはできないため、家庭裁判所の申し立てをし、審理を受けて「審判鑑定証明書」を受け取る必要があるのだという。

鳥飼さんはこうして「2度目の結婚をした相手の姓」から「1度目の結婚をした相手の姓」に変更する審理を受け、無事に「審判鑑定証明書」を手に入れた。

しかし、手続きの煩わしさゆえに鳥飼さんは2年放置してしまっていた。それでも3回目の結婚を考えるにあたり、重い腰を上げて2025年5月26日、区役所に「離婚後、1度目の結婚の姓に変える」手続きに行く。ところがその日から法律が変わり、再度審理を受けなければならなかった。

鳥飼さんが取り乱し、そこから何を考え、行動していったのか。鳥飼茜さんの著書『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』より抜粋の上お届けする第2回は、気を取り直して家庭裁判所に交渉にいったときに鳥飼さんが気づいた「第三の選択肢」についてお伝えする。作家の金原ひとみさんがLINEで送ってきた「彼氏さんも鳥飼さんの前の前の旦那さんの苗字になるっていうのはダメなの？」という言葉が頭を離れなくなった鳥飼さんが思うことは。

1981年生まれ、大阪府出身。漫画家。京都市立芸術大学卒業。2004年、「別冊少女フレンドDX Juliet」（講談社）でデビュー。著書に『おんなのいえ』（講談社）『サターンリターン』（小学館）『先生の白い嘘』（講談社）『地獄のガールフレンド』（祥伝社）など。「バッドベイビーは泣かない」を週刊モーニング（講談社）で連載中。エッセイ集に『漫画みたいな恋ください』（筑摩書房）『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』（文藝春秋社）がある。

自分達が新しく作る戸籍の傘には先住の人はいない

私はこのあと裁判所からOという、元は自分のものではない苗字に変えられる許可をもらって、自分のあらゆる名義変更を始める。

それと同時に、結婚して（もちろん夫婦のメリットが最大限となる法律婚だ）私の彼も「O」となって全ての名義をOと変える、途方もない手続きの旅に出る。運転免許証など、共通の手続きに関しては一緒にお出かけ感覚で行ってもいい。

平等すぎる気がするのは私だけか。

これなら私は結果的にとはいえ、結婚ではからずも相手をその人の家という歴史ごと一方的に受け入れ、合わせてきた自分をこれ以上追い詰めないで済むし、彼氏を同じ目に遭わせているのではないかと思い悩むこともない。

これまでにこんな平等な法律婚をした人はいるのだろうか。

さらに面白いことには、自分達が新しく作る戸籍の傘に、自分達より先住の人間がいないのだ。どちらの家族に新規参入願うわけでもない。当然ながら、この苗字を私が得るとっかかりとしての前々夫は、このあたらしい戸籍を構成するメンバーではないわけだから、これはもう、言うなれば名義貸しのようなものだ。

法律で理不尽を被った私は、法律のルールのもとで、法律がたぶん狙ってるであろう結婚、つまりーー

どっちかがどっちかの家（てか大抵女が男の家）にお邪魔させてもらい、先輩家族たちに気に入られるよう上手く我慢などして、（大抵は男の）家を繁栄させるように子をたくさん産んで、国の福祉の力には最大限頼らず済むように老いた親世代の世話などし、そうやってまた家を繋げて行ってね〜、という結婚――

とはちがって、誰の役にも立たない、法律側からしたら当てはずれ中の当てはずれ 婚、になりそうな気配に、勝利を感じて打ち震えていたのだった。

肉を切らせて骨を断つ、的を射ているのかわからない、そんな言葉が頭を通り過ぎた。

夫の機嫌を伺いすぎたり損ねてみたり、怯えすぎていたり

なんとなく法律がそうなっているから、これまでみんな、親も周りも女性が変えているから、同じように自分も結婚して苗字を変えてきた。だからきっと、家族を上手くやれないのは、夫の機嫌を伺いすぎたり損ねてみたり、それに怯えすぎて自分だけ我慢してるかのように不満を溜め込んであるとき噴火し、失敗してきたのは、結婚している他の人たちに比べ自分が特別ダメな人間だからなんだろうと思ってきた。

それでもまだ結婚がしたいのだ。ほんとに懲りない奴だ。だから今度こそは、私は私らしさを譲り渡してはいけなかった。自分らしさを譲り渡す恐ろしさを知ったから、 相手にそれをさせることもしたくなかった。

自分を譲り渡すことは、相手が「私」を無理やり強奪するようなやり方ではなく、大 体はなんとなく自分が合わせたほうが「丸い」かな、っていう微妙な譲りが発端になる。

譲りが常態化してくると、関係性は固定されるものだ。譲りの一つ一つが余りにも小さいため、また周りでも親でも女が譲る姿をたくさん目にしてきたために、それが 「譲りを強いられている」状態とは誰も思わない。好きで「自分譲り」をやってるん だろう、そんな姿は女らしいな、と思う人さえいる。

本当はどっちもが、相手が自分譲りしすぎてないかに細心の注意をしなくてはいけ ないのだが、気が緩み切ってそれが見えなくなるんだろう。

結婚したり、付き合っていくためには、もちろん相手に合わせる部分が必要だ。二人がおんなじだけ好きなように生きていては、関係性は続けられない。だからやっぱ り、どちらもが今相手の方が譲りすぎてないかと、無理をさせていないだろうかと、 いつも気にしないといけないと思う。気にされるの待ちでもだめで、しっかり怖がら ずに「そっちももう少し譲ってね」と申し立てないといけない。申し立てられた方は絶対これを無視したらだめで、間違っても「自分の方が譲ってる！」と顔を赤くして 申し立て却下などしてはいけない。

苗字を変えても上手くやっている二人はきっとそれができている。私からみたら、人間関係超上級者だ。

私みたいな下手っぴにとって、法律が姓を変えるという自分譲りを奨励してくるの は、結婚の初端なから二人の関係性にわざわざヒビを入れてくるようで、だいぶ腹立たしいものなのだ。

苗字を変えずにアンタがたの生まれたままでええ、二人が自分らしいまま家族になったらええ、と、法律にはもっとこう堂々と寛容な、老賢者のようなスタンスでいてほしい。ぜひ早々に別姓婚を成立させ、装いも新たにもっと対等なスタートを切らせてくれ、と思う。

彼氏母との電話

そういうわけで、いま手にしているこれは、なんと完璧な折衷的妥当案であろう。もちろん私一人で辿り着いたアイデアではないことも忘れていません、と心の中で金原さんに手刀を切ると同時に、律儀な私のいつもの癖で、この案で悲しむ人がいないかと思いを寄せてみる。

いるとすれば、彼氏の両親だろうか。やっぱりかわいい一人息子が結婚する相手がそもそも子持ちの中年で（彼はまだ中年とは言えない年齢層）、孫は期待できない。そこに追い打ちをかけるように、昔新婦が結婚してた男の苗字に息子が… …こんな意味不明の事態に納得してくれるだろうか。

昨日の今頃、私が区役所で改正法施行に打ち沈んでいたちょうどそのタイミングで 「（私が勧めていたドラマ）アドレセンス見たよ〜」とLINEをくれた彼氏の母。

私は思わず「本日改正法施行」という無理すぎる壁にぶち当たったあらましを訴えひとしきり聞いてもらい、ついでに一人息子である彼との事実婚を考えていることを伝えた。

「〇〇ちぃ（彼氏母のあだ名）と家族になりたくないってわけではないねんで」

か細く言い訳した私に間髪入れず「わかっとる」と答えてくれた彼氏母。食い気味のスピードによってわかり度をアピールしてくれる彼氏母。

落ち込み切った私を元気づけるためとはいえ、「クソ法律も○ね」とF言葉で息巻てくれた、優しくて根がヤンキーな、彼氏母。

そのあとしっとりと「二人でよく考えるといいよ……」と言ってくれた彼女ならなんとかこの切り返し案を「ウケる」と受け入れてくれるんじゃないか……。

もっとも、姓を変えることになる彼氏本人が賛成確実とも限らないが、きっと話し合って理解しようとしてくれるだろう。

お互いの理想をとことん擦り合わせられる関係

たとえこの案では合意に至らなくても、「そんなことなら結婚やめよう」とは、お互いならないはず。そう思えるからこそ、私たちは結婚を諦めることなくお互いの理想をとことんまで擦り合わせるだろうし、だからこそ今度は結婚しても徹底的に自分を守ることができると感じて、力がじんわりと湧いた。

合意に至った場合に唯一彼氏が不利益を被るとするなら、それは離婚した後に自分の苗字に戻す手続きが待っていることだけだ。 離婚しなければ良いし、最悪そうなった時のために私からできるアドバイスは有る。

印鑑を、今のうちに下の名前に変えておくことだ。

気を取り直して名案に気を良くした私は、ようやく順番が来た青信号で自宅方面に車を走らせた。

