人気漫画「キン肉マン」作者で、漫画家ユニット「ゆでたまご」の嶋田隆司氏が１日、自身のインスタグラムを更新。入院先の病院からのベッドに寝て、メガネをかけて手を振る写真をアップした。「みなさん今日は『キン肉マンミュージアムｉｎ沼津』に行けなくてごめんなさい。ミノワマン館長、学研の芳賀さんがきっと盛り上げてくれますよそして完全体になった時、リベンジで沼津でトークショーやりますね」と記した。この