2026年、IT人材を巡る景色は一変しました。Anthropic社をはじめとするAI各社が提示した、人間を凌駕するコード生成能力は「アンソロピック・ショック」として開発現場を震撼させています。かつてDXの主役だった「コードを書ける人材」の需要がAIに代替され、人材不足は解消に向かうかに見えました。しかし、現実は皮肉な結果を示しています。AIがコードを書く時代だからこそ、中小企業におけるIT人材獲得の「質」と「スピード」の競争は、より苛烈さを増しているのです。

「コードが書ける」だけでは不十分な時代へ

経済産業省が警鐘を鳴らしてきた「25年の崖」がいよいよ現実のものとなるなか、システム開発の在り方は根本から覆されています。設計からプログラミングに至る工程の多くをAIが担えるようになった今、企業が求めているのは「作業者」としてのIT人材ではなく、AIを使いこなし、ビジネスモデルを再定義できる「アーキテクト（設計者）」へとシフトしました。

この変化は、皮肉にも中小企業の採用難を加速させています。AI時代の高度なITリテラシーを持つ人材の奪い合いが大企業との間で激化しており、賃金相場の上昇に拍車がかかっているためです

それでも「7割が不在」という中小企業の苦境

こうした技術トレンドの激変期にあっても、日本の中小企業が抱える「構造的な欠乏」は解消されていません。海外人材紹介を手掛けるZenkenが2025年9月に実施した調査によると、日本の中小企業経営者の74％が「社内にIT人材がいない」と回答しています。 2024年の前回調査を上回るこの数字は、AIによる自動化の恩恵を受ける前段階で、多くの企業が立ち止まっている現状を浮き彫りにしています。

調査では、採用を検討している経営者のうち、8割（77.2％）が「1年以内に採用したい」と回答しています。 特筆すべきは、その半数が半年以内のスピード決着を望んでいる点です。

この焦燥感の裏には、AI対応やDXを「待ったなし」の経営課題と捉える危機感があります。一方で、採用市場の厳しさを反映し、2割強の経営者は「1年以上」のスパンを見込むなど、慎重な姿勢も混在しています。

AI代替時代の「採用戦略」

プログラミングがAIで代替される2026年、IT人材の定義は「作る人」から「選ぶ人（AIを最適に配置する人）」へと変わりました。

中小企業がこの「アンソロピック・ショック」以降の荒波を乗り越えるには、従来のような「日本人エンジニア」という狭い枠に固執せず、グローバルな視点での人材確保や、AI活用を前提とした新しい組織像を描けるかどうかが、存続の分かれ道となるでしょう。