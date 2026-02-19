WBC中継局が現在の「優勝予想オッズ」を特集　1番人気の米国は2倍を切り、2番人気の日本は4.3倍

前回大会は大谷が投打で存在感を示した(C)Getty Images

大会開幕まであと3週間を切ったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、米国代表の外野手コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）が右手有鉤骨の骨折のため出場を辞退し、ローマン・アンソニー（レッドソックス）が代替選出された。大会を米国で中継するFOX局は現地時間2月16日、現時点での大会優勝オッズを特集した。

1番人気は開催国である米国。スポーツベッティング大手の『DraftKings』の優勝オッズは「1.87倍」となっている。

「米国はマイク・トラウト（エンゼルス）が保険の問題で出場できなくなったことで、オッズが2倍から1.87倍に変更された」

前回大会は「キャプテン・アメリカ」としてチームを引っ張ったトラウトだが、ここ数年は故障がちで満足のいく成績を残せていない。前キャプテンの欠場は、逆にチームにはプラスと評価された。

それに次ぐ2番人気が侍ジャパンこと日本代表で、優勝オッズは「4.3倍」となった。「ショウヘイ・オオタニは前回大会決勝の最後の打席でトラウトを三振に仕留め、日本に3度目のWBC優勝をもたらした」と前回大会のパフォーマンスを振り返った。

3番人気はドミニカ共和国で優勝オッズは日本と僅差の「5倍」。今大会はフアン・ソト（メッツ）やブラディミール・ゲレーロJr.（ブルージェイズ）、フェルナンド・タティスJr.とマニー・マチャドのパドレス勢ら、超重量級打線が話題を呼んでいる。日本とは早ければ準々決勝で対戦する可能性がある。