KDDI、au向け販売施策「スマホトクするプログラム＋」を2月26日に提供開始！次もauで買うと特典利用料が割引になる「au買替特典」も提供
|au向け販売施策「スマホトクするプログラム＋」が提供開始！スマホトクするプログラムはauでは終了に
KDDIおよび沖縄セルラー電話は18日、携帯電話サービス「au」においてスマートフォン（スマホ）をお得に購入できる新たな販売施策「スマホトクするプログラム＋」の提供を2026年2月26日（木）から開始すると発表しています。なお、スマホトクするプログラム＋の開始に伴い、2026年2月25日（水）をもってauにおける既存の「スマホトクするプログラム」対象機種の取り扱いを終了するとのこと。
またスマホトクするプログラム＋の特典（最終回の支払いが不要になる特典）利用と同時にauで当社指定機種を機種変更で購入することによってプログラムの特典利用時に必要な特典利用料相当額を割引する「au買替特典」を同日から開始します。なお、au買替特典の提供期間は現時点では終了日未定となっています。
スマホトクするプログラム＋は購入した機種を返却の場合に対象機種の購入後13カ月目〜25カ月目までにその機種をauが回収すると、特典利用料を支払うことによって最終回支払分の支払いが不要になります。加入条件はauを契約している場合にau取扱店で対象機種をスマホトクするプログラム＋で購入することとなっています。
特典は機種代金の分割支払金のうちで最終回支払分の支払いを不要と、購入した機種を13カ月以上利用後、その機種をauが回収することで特典が適用されます。また特典の利用には特典利用料（最大22,000円）が必要ですが、スマホトクするプログラム＋の特典利用の申し込みと同時にauで指定機種（2027年2月案内予定）を機種変更にて購入すると、au買替特典によって特典利用料（最大22,000円）相当額を割り引かれます。
対象機種は現時点ではauで取り扱うスマホのうちのau指定の機種で、iPhone 17シリーズやPixel 10シリーズ、Galaxy S25シリーズ、Xperia 1 VIIなどとなっており、詳細は2026年2月26日以降に別途案内するとしています。なお、返却は機種の回収・査定条件を満たす必要があり、充電不可などの場合などといった故障・破損時など、所定の条件を満たさなかった場合にはプログラム特典の適用を受ける際に最大22,000円（不課税）の支払いが必要となる場合や特典が受けられない場合があります。
記事執筆：memn0ck
