Stray Kidsフィリックスが番組内で披露した料理の腕前に、絶賛の声が寄せられた。

【映像】「天才か？」フィリックスが料理する様子

世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（読み：ソルビム）が2月16日（月）夜11時より、ABEMAにて日本初・独占無料放送された。本番組は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続1位の記録を樹立するなど、世界的な影響力を誇る韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsによる韓国地上波初の単独バラエティ番組である。

番組タイトルの『SOUL BEAM』には、韓国の「魂（Soul）」と「光（Beam）」がStray Kidsを通じて世界中へ広がっていくという意味が込められている。また、韓国の旧正月の装いである「ソルビム（旧正月に新しい服を着る風習）」にもかけたコンセプトとなっており、メンバーたちはそれぞれ異なるスタイルの韓服を身にまとって登場。謎の力によって朝鮮時代にタイムスリップしてしまったStray Kidsのメンバー8人が、現代に戻るために様々なミッションに挑戦する様子が描かれる。

番組中、料理対決でお菓子作りが得意なフィリックスは持ち前の器用さと集中力でチームをリード。餅を半分にカットし、ツイストさせるという技も披露し、ファンからは「天才か？」「流石！」「すごい」などの声が寄せられた。

仕上がった料理は見た目も美しく、味も高評価。ファンからも「美味しそう」「食べたい」「料理できるフィリックス最高」など絶賛コメントが続出した。

