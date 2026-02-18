低身長に悩む男性の夢をかなえたYouTuberが、いま話題となっている。

「チャンネル登録者数約3万人のYouTuber・イワサキさんが、2月16日までに『骨延長レビュー/海外で身長7cm買ってみた』というテーマの動画を公開したのです」（芸能記者）

骨をわざと折り、その再生能力を利用して少しずつ骨の間隔を広げ、最終的に身長を伸ばす「骨（こつ）延長手術」。身長163.8センチの彼は、この手術を美容目的でおこなっているという韓国へ渡り、手術・入院・リハビリを含めて約半年間、現地で生活したという。

「結果、身長は7.2cm伸びたそうです。つまり170cm以上になったということ。本人はこれについていわゆる『人権獲得ライン』に到達したと表現していました」（同前）

本人は淡々と語っているが、どのような手術なのだろうか。

「イワサキさんは手術開始直後に麻酔で眠っていたため、実際のオペの詳細は動画で説明していませんが、一般的には皮膚を小さく切開し、骨に切れ目を入れて2つに分け、固定しながら少しずつ骨の間隔を広げていく“骨切り手術”がおこなわれます。

多くの場合、太ももの大腿骨か、すねの脛骨（けいこつ）を切りますが、動画ではすね部分に器具が装着されていたため、脛骨を切った可能性が高いです」（同前）

だが、“身長”を手に入れるまでには想像を絶する痛みと不自由が伴ったようだ。

「3日間の入院後は病院近くのホテルに滞在し、電動車いすで通院しながらリハビリを続けていたそうです。投薬で痛みを抑えてはいたものの、骨折の痛みや神経痛で眠れない日もあったとか。

ただ不眠を解消するため処方された強い睡眠薬の副作用で前向性健忘が出現。夜中に無意識でクッキー9枚、食パン5〜6枚を食べてしまい、翌朝まったく覚えていないことが何度もあったそうで、最終的に薬は中止されたそうです」（同前）

壮絶なまでの大手術。気になる値段だが……。

「彼は動画の後半、『下腿LON法（かたいろんほう）』という術式の手術を受けたと説明し、こうした手術代、ホテル滞在費、食費、薬代、レントゲン代、電動車いすのレンタル代など含め、『大体1000万円弱と考えてもらっていいかなと思います』と話していました」（同前）

Xでは彼の報告に対して

《凄まじい執念だ》

《すごい決断ですね…》

などと驚く声や、

《骨延長手術とか怖すぎる》

《歩いたり走ったりするの大変にならないかな》

といった心配の声が寄せられている。

医療ジャーナリストはこう語る。

「本来は事故や病気などで脚の長さに差が出た人のための治療法で、美容目的の骨延長手術はリスクが高く、安易にはおすすめできるものではありません。あくまで、自己責任です」

ともあれ、今後スムーズに日常生活を送れることを祈りたい。