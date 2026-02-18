ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。17歳の中井亜美が78.71点、坂本花織が77.23点を叩き出し、日本勢がワンツー発進、千葉百音も4位につけた。ハイレベルな戦いとなった女子SPの中継の途中、観客席にいたイリア・マリニンの姿が映し出されたが、その前にいた超大物の姿にネット上が騒然となっている。

女子シングルの演技を見守るマリニンの前に座っていたのは、今大会の開幕直前に現地で聖火リレーを務め、その後も各会場に姿を現して話題となっているラップ界のレジェンド、スヌープ・ドッグだ。スノーボードのハーフパイプでは、元米国代表のショーン・ホワイトと一緒に観戦していた。

そんな超大物が女子シングルの会場に降臨。カメラに一瞬抜かれると、多くの日本ファンも発見した。

「マリニンの前にいる方誰ですか？」

「ちらっと映ったのスヌープドッグ？」

「待て待て。スヌープドッグとマリニン？」

「フィギュア見るんだ」

「ちょっと待ってwwwスヌープドッグとマリニン一緒にいたんだけど」

「ヤバい！マリニン、スヌープ、マーサスチュワートのスリーショット」

「今回のオリンピックの中継は、スヌープがカメラで抜かれるタイミングが一番好きです」

「マリニンとスヌープドッグいた？」

マリニンとスヌープ・ドッグという意外な組み合わせに、ネット上も盛り上がっていた。



