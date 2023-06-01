¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤¬¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó»ØÆ³¶Ø»ß¤ÇÏª¥á¥Ç¥£¥¢È¿È¯¡Ö¥ê¥·¥ç¡¼¤Ï£±£³¤«¹ñ¤ò»ØÆ³¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ò¡¢àµ¿ÏÇ¤ÎÌ¾Çì³Úá¥¨¥Æ¥ê¡¦¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤¬à»ØÆ³á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤¬¶¥µ»¼Â»Ü¤ÎºÝ¤Ï»ØÆ³¤Î¶Ø»ß¤ò·èÄê¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¥í¥·¥¢Áª¼ê¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÏÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ÏÆæ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ï£±£·Æü¤Î½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢£±£¶Æü¤Ë½é¤á¤ÆÎý½¬¤ò¸ø³«¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°²ó£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥í¥·¥¢¶þ»Ø¤Î»ØÆ³¼Ô¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤¬¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ËÇ®¿´¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æà»ØÆ³á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ñ³ÊÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ÎÀµ¼°¤Ê¥³¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ø¤Î»ØÆ³¤Ïµ¬Â§°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È²¤ÊÆ³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£Ó£ÐÅöÆü¤Ë¡¢»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤È¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢º®Íð¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é£É£Ï£Ã¤ÏÌäÂê¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÁÀâ¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¶¥µ»Ãæ¤ËÈà½÷¤Î°¦Äï»Ò¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¡Ö¥¿¥¹ÄÌ¿®¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ£É£Ï£Ã¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥À¥à¥¹¹ÊóÉôÄ¹¤¬ºÇ½é¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤¬Â¾¤ÎÁª¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÀìÌç¤¬¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤ò»Ù±ç¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¶Ø»ß¤¹¤ëµ¬Â§¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤Î¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ø¤Î»ØÆ³¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ä¾¸å¤ËÊý¿Ë¤ò°ìÅ¾¡£Æ±¹ÊóÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿È¸µÄ´ºº¤¬ÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶¥µ»Ãæ¡¢Áª¼ê¤Ï½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎÇ§ÄêÂåÉ½¼Ô¤«¤é¤Î¤ß»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ñ³ÊÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤¬¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ò¸ø¼°¶¥µ»Ãæ¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î·èÄê¤Ë¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï°ìÀÆ¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿¶ÉÕ»Õ·ó¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Î¥ï¡¦¥ê¥·¥ç¡¼¤Î¾õ¶·¤ÏÆÃ¤Ë³ê·Î¤À¡£ÆüËÜ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥Ë¥«¡¦¥¨¥¬¥¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ê¥¦¥â¥Õ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥Í¥ë¥Ð¡¦¥Ï¡¼¥¼¤È¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ü¥í¥Ç¥£¥ó¤ò´Þ¤à¡¢£±£³¤«¹ñ£±£¶¿Í¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡££É£Ï£Ã¤ÎÎ©¾ì¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¥ê¥·¥ç¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡££É£Ï£Ã¤Ï¥ê¥·¥ç¡¼»á¤ËÊ£¿ô¹ñ¤Î¥³¡¼¥ÁÇ§Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤Ë¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ïà¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥Éá¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò£Ó£Ð¤òÁ°¤Ë¥í¥·¥¢¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ê½¤¤¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£