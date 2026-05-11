Image: The Public Domain Review 2024年2月27日の記事を編集して再掲載しています。 実現したものが多くてビックリ。子供のころに見た雑誌や本には、「ボクらの未来はこうなっている！」なんてページがあったりして、ワクワクしながら眺めたものです。西暦2000年はどうなっている？ 1900年に開催された｢パリ万国博覧会｣のため、その1年前にリヨンにある玩具メーカーのアルマン・ジェルヴェ