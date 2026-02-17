コスタリカの自宅で遺体で見つかった米国人サーファー、カート・バン・ダイクさん/Peter Van Dyke/KSBW

（CNN）米国人サーファーのカート・バン・ダイクさんがこのほど、コスタリカのカリブ海沿岸の町カウイタにある自宅で死亡しているのが発見された。66歳だった。強盗に遭ったとみられる。

コスタリカ司法捜査局（OIJ）によると、事件は14日午前10時50分前後、部屋で男性が死亡しているとの通報が当局に寄せられたことで発覚した。

OIJの報道官によると、首都サンホセの東約170キロにあるタラマンカ市内の現場に警察官が駆けつけ、死亡を確認したという。

報道官は、バン・ダイクさんが女性と自宅にいたところに武装した男2人が近づいてきたと説明。初期段階の報告によれば、容疑者たちは銃でバン・ダイクさんらを脅迫し、数分間拘束して貴重品を盗んだという。

当局によると、バン・ダイクさんは現場で死亡した。「彼は窒息しており、数カ所刺し傷を負っていた」とOIJの報道官は述べた。一緒にいた女性は軽傷を負ったが、命に別条はない。

遺体は正確な死因を特定するために法医遺体安置所に搬送された。OIJは、事件の状況を明らかにし、死亡に責任のある者を突き止めるための捜査が継続中だと述べた。

米カリフォルニア州サンタクルーズ出身のバン・ダイクさんは、大会参加やカリブ海地域での競技の普及促進を通じ、国際的なサーフィン界でよく知られる存在だった。地元カリフォルニアの著名なサーフィン一家の一員でもあった。

兄弟のピーター・バン・ダイクさんは米紙サンフランシスコ・クロニクルにテキストメッセージを寄せ、カートさんについて、とても慈悲深く、誰にでも手を差し伸べる人だったと語った。決して人を傷つけることはなく、必要な時にはいつもそこにいてくれたと振り返った。

サーフィン文化とサーフィンのストーリーを世界中に共有することに特化したグローバルメディアプラットフォーム「Raw Surf」は、この悲劇に哀悼の意を表明。「想像を絶する喪失を受け、カートの家族とコスタリカのサーフィンコミュニティーの全員に心からお見舞い申し上げる」と同団体のインスタグラムアカウントに投稿した。