日産「次期型スカイライン」は懐かしい“サーフライン”完全再現!? 「ついにスカイラインもファイナルモデルか……」2025年11月13日、日産が「スカイライン」の特別仕様車「400R Limited」の予約受付を開始したという発表を聞き、そんなため息交じりの感想を抱いたファンは少なくないのではないでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが日産「次期型スカイライン!?」です！（36枚）そう考えてしまうのは無理もないことです。