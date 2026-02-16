対象ポイントサービスからdポイントへ交換すると通常の10％増量に！

NTTドコモは16日、対象のポイント交換企業が提供するポイントを「dポイント」へ交換するともれなく10％増量になる「ポイント交換でdポイント10％増量キャンペーン」（ https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/alliance_260216_7140/ ）を2026年3月1日（日）から2026年3月31日（火）までの期間で開催するとお知らせしています。なお、キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、エントリーは2026年2月16日（月）から受付開始するとのこと。

対象企業のポイントサービスとしては「永久不滅ポイント（セゾンカード／UCカード）」や「リクルートポイント」、「くらしTEPCOポイント」、「JALのマイル」、「マイ大阪ガスポイント」、「エネルギアポイント」、「がすてきポイント」、「ガポタ」、「アメフリポイント」、「ドットマネー」、「J-POINT（JCBカード）」など。なお、エントリーとポイント交換の順序は問われず、ポイント交換を行った後にエントリーしてもOKだということです。


ポイント交換でdポイント10％増量キャンペーンは対象企業のポイントサービスをdポイントに交換すると通常の＋10％で交換できます。例えば、対象企業の5,000ポイントが通常なら等価交換のdポイント5,000ポイントとなるところが、キャンペーンを利用するとdポイント5,500ポイントとなるとのこと。参加条件はdポイントカードの利用者情報登録を行っており、キャンペーンWebページからエントリーした場合となります。

対象企業のポイントからdポイントへの交換を申し込んだ場合、dポイントへの交換が完了したポイントの10％相当をキャンペーンポイントとして2026年5月末頃に追加進呈されます。追加進呈されるキャンペーンポイントはdポイント（期間・用途限定ポイント）となり、ポイントの有効期限は進呈日から62日間となります。対象企業のポイントサービスは以下の通り。

対象ポイントサービスキャンペーン期間
アメフリポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
IDAREボーナスポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
永久不滅ポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
エネルギアポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
がすてきポイント（東邦ガス）2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
ガポタ（四国ガスグループ）2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
キューモニターポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
くらしTEPCOポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
GMOポイ活ポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
J-POINT2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※1
JALのマイル2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
スマニューポイント（SmartNews／SmartNews for docomo）2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※2
デジタルギフト2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※3
ドットマネー2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※4
パッチョポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
はぴeポイント（関西電力）2026年3月1日10：35〜2026年3月31日23：59まで
ひろぎんポイント（ひろぎんポイントサービス）2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※5
プラスポイント（出光カード）2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
フルーツポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※6
ふるなびコイン2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
フロンティアeポイント（東北電力フロンティア株式会社）2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
PeX2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
ベネポ2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
マイ大阪ガスポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
マクロミルポイント（マクロミル）2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
松井証券ポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
マテックポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
MENICOiN2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
永久不滅ポイントUCポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
よりそうeポイント（東北電力株式会社）2026年3月1日0：00〜2026年3月19日23：59まで※7
よんでんポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
ラブリィポイント（ジャックスカード）2026年3月1日0：00〜2026年3月31日20：59まで
リクルートポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※8
ワクワクポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
ひぎんポイントサービス2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
m3ポイント2026年3月1日0：00〜2026年3月26日23：59まで
サンクスポイント2026年3月2日0：00〜2026年3月31日22：59まで
グローバルポイント2026年3月3日1：00〜2026年3月30日23：59まで
ゴールドポイントプログラム（ニコス）2026年3月3日1：00〜2026年3月30日23：59まで
※1 J-POINT：法人カード会員の方（カード番号が「354」からはじまり、カード表面に「CORPORATE」表示のある企業・個人事業主の方）・法人向けデビットカード会員の方（カード番号が「357」からはじまり、カード表面に「CORPORATE」または「BUSINESS」表示のある法人代表者・個人事業主の方）は申込みできません。
※2 スマニューポイント（SmartNews）：スマニューポイントからの交換ポイントは、dポイント付与履歴に「ポイント進呈（スマートニュース）」または「ポイント進呈スマートニュースforドコモ」と表示されます。
※3 デジタルギフト：各ポイントサイト（サービス）からデジタルギフト経由でdポイントに交換したものが対象です。詳細はこちらをご確認ください。
　 ※一部の端末ではdポイントクラブアプリでPDFが開かない場合がございますので、その場合はブラウザで再度お試しください
※4 ドットマネー：dポイントクラブ会員番号の統合をお考えの場合は、統合後に交換申請を行ってください。その際、交換申請時に「会員番号を取得」ボタンを押下し、最新の会員番号を取得してください。
※5 ひろぎんポイント（ひろぎんポイントサービス）：ひろぎんポイントサービスに加入されている必要があります。
※6 フルーツポイント：2026年3月1日（日）〜2026年3月31日（火）のポイント交換申請分が適用となります。
※7 よりそうeポイント（東北電力）：ポイント交換サイトを通じて、ポイント交換申込みを行ってから、10日間の審査期間を設けております。よって、ポイント交換申込みを2026年3月1日（日）にされた場合、増量分の起算となるdポイントの受取可能は2026年3月11日（水）からとなり、増量対象となるポイントの受取期限は2026年3月31日（火）までとなります。なお、受取期限を過ぎてもポイントお受け取りは可能ですが、その場合、ポイント増量対象とはなりませんので、ご留意ください。
※8 リクルートポイント：ポイント交換をする条件としてリクルートIDにdアカウントを連携しているお客さまとさせていただいております。
※ この他にも注意事項があります。詳しくは各企業のキャンペーンWebページなどをご確認ください。

