NTTドコモが「ポイント交換でdポイント10％増量キャンペーン」を3月1〜315日まで実施！永久不滅やくらしTEPCO、JALのマイルなどが対象
|対象ポイントサービスからdポイントへ交換すると通常の10％増量に！
NTTドコモは16日、対象のポイント交換企業が提供するポイントを「dポイント」へ交換するともれなく10％増量になる「ポイント交換でdポイント10％増量キャンペーン」（ https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/alliance_260216_7140/ ）を2026年3月1日（日）から2026年3月31日（火）までの期間で開催するとお知らせしています。なお、キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、エントリーは2026年2月16日（月）から受付開始するとのこと。
ポイント交換でdポイント10％増量キャンペーンは対象企業のポイントサービスをdポイントに交換すると通常の＋10％で交換できます。例えば、対象企業の5,000ポイントが通常なら等価交換のdポイント5,000ポイントとなるところが、キャンペーンを利用するとdポイント5,500ポイントとなるとのこと。参加条件はdポイントカードの利用者情報登録を行っており、キャンペーンWebページからエントリーした場合となります。
対象企業のポイントからdポイントへの交換を申し込んだ場合、dポイントへの交換が完了したポイントの10％相当をキャンペーンポイントとして2026年5月末頃に追加進呈されます。追加進呈されるキャンペーンポイントはdポイント（期間・用途限定ポイント）となり、ポイントの有効期限は進呈日から62日間となります。対象企業のポイントサービスは以下の通り。
|対象ポイントサービス
|キャンペーン期間
|アメフリポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|IDAREボーナスポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|永久不滅ポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|エネルギアポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|がすてきポイント（東邦ガス）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|ガポタ（四国ガスグループ）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|キューモニターポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|くらしTEPCOポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|GMOポイ活ポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|J-POINT
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※1
|JALのマイル
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|スマニューポイント（SmartNews／SmartNews for docomo）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※2
|デジタルギフト
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※3
|ドットマネー
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※4
|パッチョポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|はぴeポイント（関西電力）
|2026年3月1日10：35〜2026年3月31日23：59まで
|ひろぎんポイント（ひろぎんポイントサービス）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※5
|プラスポイント（出光カード）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|フルーツポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※6
|ふるなびコイン
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|フロンティアeポイント（東北電力フロンティア株式会社）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|PeX
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|ベネポ
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|マイ大阪ガスポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|マクロミルポイント（マクロミル）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|松井証券ポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|マテックポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|MENICOiN
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|永久不滅ポイントUCポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|よりそうeポイント（東北電力株式会社）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月19日23：59まで※7
|よんでんポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|ラブリィポイント（ジャックスカード）
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日20：59まで
|リクルートポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで※8
|ワクワクポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|ひぎんポイントサービス
|2026年3月1日0：00〜2026年3月31日23：59まで
|m3ポイント
|2026年3月1日0：00〜2026年3月26日23：59まで
|サンクスポイント
|2026年3月2日0：00〜2026年3月31日22：59まで
|グローバルポイント
|2026年3月3日1：00〜2026年3月30日23：59まで
|ゴールドポイントプログラム（ニコス）
|2026年3月3日1：00〜2026年3月30日23：59まで
※2 スマニューポイント（SmartNews）：スマニューポイントからの交換ポイントは、dポイント付与履歴に「ポイント進呈（スマートニュース）」または「ポイント進呈スマートニュースforドコモ」と表示されます。
※3 デジタルギフト：各ポイントサイト（サービス）からデジタルギフト経由でdポイントに交換したものが対象です。詳細はこちらをご確認ください。
※一部の端末ではdポイントクラブアプリでPDFが開かない場合がございますので、その場合はブラウザで再度お試しください
※4 ドットマネー：dポイントクラブ会員番号の統合をお考えの場合は、統合後に交換申請を行ってください。その際、交換申請時に「会員番号を取得」ボタンを押下し、最新の会員番号を取得してください。
※5 ひろぎんポイント（ひろぎんポイントサービス）：ひろぎんポイントサービスに加入されている必要があります。
※6 フルーツポイント：2026年3月1日（日）〜2026年3月31日（火）のポイント交換申請分が適用となります。
※7 よりそうeポイント（東北電力）：ポイント交換サイトを通じて、ポイント交換申込みを行ってから、10日間の審査期間を設けております。よって、ポイント交換申込みを2026年3月1日（日）にされた場合、増量分の起算となるdポイントの受取可能は2026年3月11日（水）からとなり、増量対象となるポイントの受取期限は2026年3月31日（火）までとなります。なお、受取期限を過ぎてもポイントお受け取りは可能ですが、その場合、ポイント増量対象とはなりませんので、ご留意ください。
※8 リクルートポイント：ポイント交換をする条件としてリクルートIDにdアカウントを連携しているお客さまとさせていただいております。
※ この他にも注意事項があります。詳しくは各企業のキャンペーンWebページなどをご確認ください。
アプリ名：ｄポイントクラブ
価格：無料
カテゴリー：ショッピング
開発者：NTT DOCOMO
バージョン：13.20.00
Android 要件：4.3以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.nttdocomo.android.dpoint&hl=ja
アプリ名：dポイントクラブ
価格：無料
カテゴリー：Shopping
開発者：株式会社NTTドコモ
バージョン：13.20.00
互換性：iOS 10.0以降。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。
iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id821434357?mt=8
