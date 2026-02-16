¾åÂ¼°¦»Ò»á¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ²òÀâ¤Î¹ç´Ö¡Ö¥Ó¥Ç¥ªÅÅÏÃ¡×»Ñ¡È¸µÉ×¡É¤â¸½ÃÏÆþ¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥µ¥Ý¡¼¥ÈÃæ
¡Ö¹Ô¿¿¤¯¤ó¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡2·î15Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿¤ËInstagram¤Ç»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ëÁª¼ê¤Î¾åÂ¼°¦»Ò»á¤À¡£
¡Ö¾åÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ä¹ÌîÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£¸ÞÎØ¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¡¢¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤È¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¤Ï4°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Í¤Ë¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¡¢¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Íµ¤¤òÄì¾å¤²¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°úÂà¸å¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢Ä¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö11Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÉÚ¹âÆü¸þ»Ò¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ú¥ê¡¼¥Ì¡¦¥é¥Õ¥©¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥¿¡¼¥ó¤ÎÅÀ¿ôº¹¤ÇÉÚ¹â¤Ï4°Ì¤È¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤â¡Ø»ä¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤4°Ì¡Ù¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¶¥µ»¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸µÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤¬¡Ø¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ù¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²òÀâ¤Î¾¯¤·Á°¡¢¾åÂ¼»á¤ÏÂç²ñ²ñ¾ì¶á¤¯¤Ç·ÈÂÓ¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥Ç¥ªÅÅÏÃ¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ëÍ½Áª¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø»ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤ë¡©¡¡¤±¤Ã¤³¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤è¡Ù¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÍè¤Æ¤«¤éÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¡Ë
¡¡2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¡¦ÃË»Ò¥¹¥é¥í¡¼¥à¤Ç4°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³§Àî¸ÂÀÏº»á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³§Àî¤µ¤ó¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤ÇÌò°÷¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¼êÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥ß¥é¥Î¤Ë¤âÉë¤¤¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÁª¼ê¤é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¸µÉ×¤È¤Î¡È¥Ë¥¢¥ß¥¹¡É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£