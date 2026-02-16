¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¼êºî¤ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨µé¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤´¤Þ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¤µ¤é¤ËÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¤´¤Þ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËªÌª¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨µé¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê¤¯¤É¤¦¤·¤º¤«¡Ë
1970Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1980Ç¯Âå¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È1987Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þSMAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£Ä¹½÷¤ÏCocomi¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢¼¡½÷¤ÏKoki,¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤´¤Þ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¤µ¤é¤ËÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¤´¤Þ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËªÌª¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨µé¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
