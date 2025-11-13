木村拓哉が11月13日に53歳の誕生日を迎え、長女 Cocomi、次女 Kōki,が自身のinstagramで父の誕生日を秘蔵の家族写真で祝福している。 （関連：【写真】Cocomi & Kōki,、父・木村拓哉の誕生日を家族写真で祝福「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ」） Cocomiは「父の誕生日！！HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY」と祝福し、木村を中心に、母の工藤静香、Cocomi、Kōki,が顔を寄せ合う若かりし頃の家族写真を