2月5日、木村拓哉がInstagramのストーリーズを更新し、次女でモデルKoki, の誕生日を祝福した。Koki, は23歳になったが、この日は “家族総出” のお祝いとなった。「工藤静香さんは、InstagramのストーリーズにKoki, さんが写った15枚の思い出写真、長女でフルート奏者のCocomiさんもKoki, さんが真顔でカメラを見つめる写真をアップしました。一方、木村さんは《happy birthday！》という文言に幼少期のKoki, さんの写真を