木村拓哉（53）と工藤静香（55）の長女でフルート奏者・モデルのCocomi（24）が、3月1日までにインスタグラムのストーリーズを更新。《ひさびさ？に》のコメントを添えて、ファンから質問を募った。とりわけ注目を集めたのは、恋愛相談に対する“切れ味鋭い”回答だ（以下、《》内はすべて原文ママ）。ストーリーズでは母・静香が動画に登場する投稿もあり、静香は《落ち込んだらどうやって立ち直りますか？》の質問に「落ち込んだ