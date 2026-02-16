ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤â¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±»Ï¤Þ¤ë
½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿½¹ð²ñ¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÉÙ»³»Ô¤Î¸©Ì±²ñ´Û¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡¢¿¦°÷¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ç¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë¡Öe¡¾Tax¡×¤Ê¤É¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¼«±Ä¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µëÍ¿°Ê³°¤Î½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤ÏÇ¼ÀÇ¼êÂ³¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¿½¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤äÄó½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¡Öe¡¾Tax¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¹â²¬¡¦Å×ÇÈ¡¦µûÄÅ¤ÎÀÇÌ³½ð¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£