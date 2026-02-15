二階堂蓮が号泣 時間経つほど涙止まらず 父に「ごめん」抱擁で涙腺崩壊「『よくやったよ』って言ってくれた」最後の種目・スーパー団体で悲願狙う「次は絶対金を」
「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル・決勝」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）
五輪初出場でノーマルヒル銅メダリストの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が今大会３つ目のメダルとなる銀メダルを獲得した。１本目でヒルサイズに迫る１４０メートルのビッグジャンプでトップに立ったが、２本目で１４１・５メートルを飛んだプレブツ（スロベニア）に逆転を許した。日本勢では９８年長野五輪の船木和喜以来２８年ぶりの金メダルには届かなかった。今大会３つ目のメダルで１大会のメダル数も長野の船木の３つに並んだ。１７日の男子スーパー団体で最多記録に挑む。
試合直後は「悔しい〜。悔しいっす。まだ本当に悔しい思いが強すぎて心から自分から祝福できない」と明るく振る舞いながら「でも、３試合連続でメダル獲得できたのは４年前の僕からしたらありえない話。そこは自分にいい聞かせて、またスーパーチームに向かって行きたい」と前を向いていた二階堂。ただ、その後、元世界選手権代表スキージャンパーの父・学さんと対面すると涙腺が崩壊。「ごめん」と抱きつき、１分３０秒涙に暮れた。そこからはもう涙が止まらなかった。表彰式を終えての取材対応。「もう本当悔しいっすね。（父には）いや、めちゃ悔しいというのを伝えました。よくやったよって。言ってくれました」と、号泣。「まだまだですよ。ほんと。まだ１種目残ってるので、気持ち切り替えて、次は絶対金メダルを取りにいきます」と見据えた。