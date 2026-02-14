福岡ソフトバンクホークスの牧原大成が2月13日、自身のXアカウントを更新。パドレスのダルビッシュ有への熱い感謝をつづった。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）からダルビッシュが抱き続けていたという“3年越しの思い”が実を結んだ形となり、宮崎キャンプの夜に生まれた交流が大きな注目を集めている。

【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット 「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」

牧原は、ダルビッシュの投稿を引用する形で、宮崎合宿の初日の夜、ダルビッシュが自身の息子2人と共に牧原を食事に誘ってくれたことに感謝を伝えている。ダルビッシュによると、前回のWBCで、牧原は急遽の追加招集でチームに合流。合流直後の食事会でダルビッシュの隣席となったが、投手と野手という立場の違いもあり、深い会話ができないまま大会を終えていたという。

ダルビッシュはこのことを「3年間引きずっていた」と明かし、自らリベンジの食事会を提案。牧原は「緊張して何話していいか分かりませんでした」としながらも、ダルビッシュの懐の深さに触れ「たくさん喋れました！」と喜びを明かしている。

ソフトバンク・牧原大成

この投稿に対し、SNS上のファンからは、「なんかマッキーのこういうの見るとこっちまで嬉しくなっちゃう。ダルビッシュも前回の後悔で今回行動できるなんてやっぱりすごい人だなと思う」「マッキーの緊張が伝わる。ダルさん人格者になったわ～」「一流の選手と限られた時間を共有出来るって本当に宝だと思う」といったコメントが寄せられた。また、再び日の丸を背負う2人の絆に「お二人とも、侍ジャパンの一員として世界一目指して頑張ってください」と期待が寄せられている。