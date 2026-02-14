人気番組「スポーツマンNo.1決定戦」の名物競技「モンスターBOX」で日本人初の23段を跳んだタレント・元体操選手の池谷直樹。現在はキッチンカーでたこ焼きを販売し、莫大な借金を返済している。池谷の身にいったい何が起きたのか？ 苦しいながらも笑顔が絶えない池谷の日々に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。

2月8日、群馬・太田市。激しい雪が降る中、看板を置き、発電機を準備する池谷。看板には「池谷直樹の跳びたこ」の文字が。



池谷はこの店を2022年にオープン。どんな距離でも自ら運転して、各地を飛び回っている。

池谷「今、車内は18度くらい。夏はすごいですよ。50度を超えたこともあるから。外は33度くらいでめっちゃ涼しく感じた。一度マジで温度計振り切って、死ぬかと思った」

なぜ、たこ焼きのキッチンカーを始めたのか。

池谷「コロナでタレントとしての仕事もなかなか難しくなったので、キッチンカーをやろうと。大阪人なんでね。うちのたこ焼きはびっくりするぐらい美味しい。周りがカリッとしてて、中がトロッとしている」



「暇な時間を自分に与えないようにして、お金を稼ぐ」

定番のソース味は6個入りで700円。池谷おすすめのトリュフ塩味は6個入りで800円。

その味は…

客「うまいです。やっぱり中がトロっとしていて、外がカリカリしすぎないのがいいですね」

客「熱い、美味しい」

ほかのスタッフはいるが、池谷がいないとキッチンカーは出店しないという。出せば常に客足が絶えず、2023年には横浜にある商業施設で1号店をオープンさせた。

池谷「1日の売り上げは平均20万円ぐらい。1200個から1500個くらい焼く。出店料がそんなに高くないところに出るんで、50%ぐらいの利益」

準備から閉店まで一度の休憩もなく働き続けた池谷。その原動力は…

池谷「稼ぐため。それ以外にないですよ。休みでお金使ったらマイナスでしょ？ だったら少しでもプラスになるように。暇な時間を自分に与えないようにして、お金を稼ぐ。休みはいらないですね。借金1億2000万円、たこ焼き売って返します」

そう話しながらも…

池谷「いや、できればやりたくないけど…借金あるからさ、頑張んないとね」



「1回で1億2000万円じゃないからね。積もりに積もってそうなっている」

「スポーツマンNo.1決定戦」や「筋肉番付」の放送が終了すると、池谷は舞台「マッスルミュージカル」で活動。だがそれも、2011年の震災をきっかけに終了した。

その後、現役を引退したアスリートがパフォーマンスを行う舞台「SAMURAI ROCK ORCHESTRA（サムライ ロック オーケストラ）」を立ち上げた。

しかし、立ち上げ時に大きな金銭トラブルに巻き込まれてしまう。

当時の支援者が公演のために集めた資金を持ち逃げ。予定していた公演を自費で行い、借金をしたという。さらに、「SAMURAI ROCK ORCHESTRA」の運転資金として銀行から借り入れを続け、返すお金は1億2000万円にのぼったという。

池谷「もう10年経つけど、9期の間ずっと赤字だから。1回で1億2000万円じゃないからね。積もりに積もってそうなっている」

それでも池谷には止まれない理由がある。アスリートのセカンドキャリアとして「SAMURAI ROCK ORCHESTRA」の所属パフォーマーたちの居場所を守るためだ。そこには、惜しくもアトランタ五輪の出場を逃した自身と重なるところもあるのだろう。

とはいえ、金額は重くのしかかる。池谷が働くことで返せる金額なのか？

池谷「頑張れば返せるんじゃない？ でも頑張らないと返せない。今は膨らんでない。減っていってるよ」

毎月どのぐらい返済しているのか？

池谷「具体的に言うと銀行さんに怒られるから、許してもらえる範囲で。利息の方が多いけど」

