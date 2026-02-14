ヒーターがとても気になる猫。暖かくなったり、暖かくなかったりするヒーターから目が離せなくなったようで...？不思議そうにしている猫が微笑ましいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万回表示を突破し、「可愛い」「どうしたらあったかくなるのかな～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：首をかしげる猫→じっと見つめていたのは…微笑ましい光景に癒される】

気になる存在

Xアカウント「ちいまの日常」に投稿されたのは、猫の『ちいま』ちゃん。

ヒーターを設置してから、ちいまちゃんはヒーターのことが気になって仕方がないのだといいます。あまりにもヒーターのことが気になりすぎて、ちいまちゃんはヒーターから目が離せなくなってしまったのだとか。

可愛らしく小首をかしげ、しげしげとヒーターを見つめていたというちいまちゃん。飼い主さんによると『急に暖かくなるから気になってます』とのこと。猫は暖かい場所を好むそうです。きっとちいまちゃんもヒーターのそばは暖かいと知って、ヒーターを気に入ったのでしょう。

他の投稿では、別のヒーターの前を陣取って寝転んでいるちいまちゃんの姿がたくさん見られました。また、飼い主さんが乗ってほしくないという机の上に乗って鳴いている姿も見られました。興味のあるものに強い関心を示し、近くにいようとするちいまちゃん。きっと探究心が強いのでしょうね。

ヒーターへの探究心

ヒーターをじっと見つめているちいまちゃんを見た方たちから「なんであんな温いの」「早くONにして欲しいにゃ～」など、ちいまちゃんの声を代弁するコメントが寄せられました。

不思議そうな顔をしていたのは、どうしたら暖かくなるのか考えていたのかもしれませんね。

Xアカウント「ちいまの日常」では、ちいまちゃんの可愛らしい姿がたくさん投稿されています。まだ続く寒い日に、きっとちいまちゃんはヒーターのそばで暖をとっていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「ちいまの日常」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。