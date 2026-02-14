◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

男子決勝は１回目が終わり、山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）は９２・００点で１位、３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）は９１・００点で２位、２大会連続出場の平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は９０・００点で３位につけた。

２０２２年北京五輪王者で、１月に大けがを負った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は転倒し、２７・５０点で９位につけた。

平野歩夢は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った。痛めた左膝は大きさが２倍ぐらいに腫れ、「トイレに行くのも一苦労」と松葉づえや車いすの生活を強いられた。

日本に緊急帰国し、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せた。予選では自ら「奇跡的」と表現した復活の滑りで、決勝進出を決めて、連覇に望みをつないでいた。

決勝は３回の試技でベストスコアが採用される。