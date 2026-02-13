先週は雪の影響で、東京と京都は日曜の競馬が火曜まで延びての開催。ジョッキーはそのまま競馬場の調整ルームに残るか、一旦自宅に帰るかの選択が可能でしたが、フル稼働で開催に努力されていた方々の姿を見ていたら、不自由だったなどとは言えません。感謝です。今年は特に雪が多いようですから、このあとも油断はできないのかもしれません。

武豊騎手 今週の騎乗馬…クイーンカップに白毛馬マルガと参戦

今週は土曜に東京、日曜は京都という騎乗予定。天気予報に雪マークはないようですが、土日をまたいで関ヶ原(隠れた豪雪地帯です)を越えるのは不安もあります。なお、土曜のクイーンカップは、マルガが抽選の対象。日曜の京都記念はホールネスに騎乗する予定でしたが、今週になって熱発があったということで回避となりました。色んな意味で難しい時期です。

残念なニュースとしては、昨年の５月に伝えられていた「世界騎手リーグ」が、今年は開催できないと伝えられたことです。目玉として選出されていたフランキー・デットーリ騎手が引退してしまったことで、あれ？という気がしていましたが、日本からはボクとクリストフ(ルメール騎手)が選ばれていただけに、二人揃って肩を落としてガックリしました。将来的に実現できるよう動いていく、とも聞いていますが、さて、いつになるのでしょうか。