魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモスは、2月21日から、「保冷バックパック（RFP016／025）」を発売する。

同製品は、両手が空き、背負う事で重い荷物も快適に運べる保冷機能を兼ね備えたバックパック。容量は16Lと25Lの2サイズ、カラーはオールブラックとダークグレーの2色展開で、どんなファッションにも合わせやすく、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンで使える。16Lにはサーモス独自の4層断熱構造「アイソテック」、25Lにはサーモス独自の5層断熱構造「アイソテック2」を採用。高い保冷力が備わっているため、週末のまとめ買いやアウトドアのシーンでも安心だとか。内側は汚れを拭き取りやすく衛生的。また、底板付きのため中の荷物が安定する。背面のメッシュクッションがフィット感と通気性を両立し、暑い日でも蒸れにくく快適だという。





近年の猛暑によって「保冷」への関心が一段と高まるなか、ライフスタイルの多様化に伴い、保冷機能付きバッグへのニーズも広がっている。



「保冷バックパック（RFP 025）」

今回、さらなる利用シーンの拡大と、酷暑の中でも日々の買い物を快適にしてもらうことを目的に、だれもが“シーンを選ばず使える”デザインの検討を進めた。また、同社ソフトクーラー利用者へのアンケートでは、「両手が空き、子ども連れやベビーカー利用時にも使いやすいものが欲しい」などの声が寄せられていたことから、これらのニーズに応えるべく、“保冷できるバックパック”の開発に着手した。従来の「保冷バッグ」とは異なるデザインで、より生活に溶け込むデザイン性が特長になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月21日（土）

サーモス＝https://www.thermos.jp