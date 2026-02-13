楽天モバイルは、GoogleのAndroidスマートフォン「Google Pixel 9a」の販売価格を改定した。

今回の価格改定で、Google Pixel 9aの128GBモデルは9万2000円から8万8700円へ、256GBモデルは10万8700円から10万1640円へと値下げされた。

また、同日より「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用したGoogle Pixelシリーズの購入時にも、「楽天モバイル初めてお申し込み」キャンペーンが適用される。

他社からの乗り換え（MNP）で初めて「Rakuten最強プラン」もしくは「Rakuten最強U-NEXT」に申し込むと、1万ポイントの楽天ポイントが還元される。

ユーザーの負担額は、たとえば、48回払いを選択し25カ月目に端末を返却する「買い替え超トクプログラム」を適用した場合、128GBモデルの月々の支払額は1回目から24回目まで750円。これに1万ポイントの還元を組み合わせることで、2年間利用した際の実質負担額は8000円まで抑えられる。

価格表