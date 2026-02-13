Image: 佰碩株式会社

「冬の機能性アウター、結局どれを着ればいいの？」

そんな毎年の悩みに応えてくれそうな1着を見つけました。「Eagle Claw」を一言で表すなら、バランスの良さ。保温・耐久・撥水・収納・動きやすさ…など、冬の生活に必要な要素が、ぎゅっと詰まっています。

暖かいのは当然で、少々荒っぽく使ってもヘタれないタフさも欲しい。そんなニーズに応える「Eagle Claw」の特長をご紹介します。

濡れても暖かい、タフな中綿素材

Image: 佰碩株式会社

「Eagle Claw」の暖かさの秘密は、中綿に使われている「PrimaLoft® Gold（プリマロフトゴールド）」。この中綿は、もともとアメリカのAlbany International社が軍用向けに開発したダウン代替保温素材。一般的な700FP前後のダウンと比較しても、濡れた状態での保温力が落ちにくいのが特長です（※）。

※一般的な700FP前後のダウン製品を想定した参考比較。上着の胸部や背面などの保温コア部分のみに使用しています。

Image: 佰碩株式会社

たとえば、雪混じりの雨が降る朝の通勤。傘を差していても肩や腕はどうしても濡れてしまいますよね。ダウンだと湿気でぺしゃんとなって冷えがちですが、これなら心強い。

高撥水加工で泥はねや汚れもつきにくいので、アウトドア・アクティビティにも気兼ねなく着ていけそうです。

静電気や汚れ。冬のプチストレスを減らす

Image: 佰碩株式会社

表地は、5万回の摩耗テストをクリアしたという耐久素材（※）。毎日重いリュックを背負って通勤する方でも、ショルダーが当たる肩口や背中の擦れを気にせず使えます。

さらにうれしいのが、静電気防止機能。冬場、車のドアに触れたとき「バチッ！ 」とくる不快感。あれが和らぐ設計なだけで、お出かけの際の気分はずいぶん変わりそう。

※メーカー公表値

バッグを持たない身軽さ

Image: 佰碩株式会社

特筆すべきは、その収納力です。ジャケットとパンツのセットで着れば、全身にはなんと14個のポケットが配置されています。

Image: 佰碩株式会社 Image: 佰碩株式会社

スマホや財布はもちろん、タブレットまで収納可能。これだけ入れば、ミニマルなお出かけなら手ぶらでOKです。

Image: 佰碩株式会社

また、全85パーツによる立体裁断で動きやすさも確保。電車のつり革を掴むときや、自転車の前傾姿勢でも、背中が突っ張りにくいのも自由な外出を後押しします。

通勤から週末のアウトドアまで、シーンを選ばず使える「Eagle Claw」。高性能パンツとのセットもラインナップされているので、高機能アウターをお探しの方はぜひ以下より詳細をチェックしてみてください。

Image: 佰碩株式会社

