¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´îÎ×»þ¥³¡¼¥Á¡ÖÌîµå¤Î»î¹ç¤Ï£³»þ´Ö¡£»Ä¤ê£²£±»þ´Ö¤É¤¦»È¤¦¤«¡×£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì´ê¤¤¶â¸À
¡¡µð¿Í¤Ï£±£²Æü¡¢£±·³µÜºê¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤«¤é£³Æü´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¾¾°æ½¨´îÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤âºÇ½ªÆü¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµå¾ì¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç£±·³Á´Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤Ç·±¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌîµå¤Î»î¹ç¤Ï£³»þ´Ö¡£»Ä¤ê¤Î£²£±»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÆüËÜ°ì¤òËèÇ¯ÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÀäÂÐÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£