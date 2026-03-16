野球日本代表・侍ジャパンが、まさかの結末を迎えた。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んだ日本代表は3月15日、準々決勝でベネズエラと対戦。打ち合いとなった試合は5―8で敗れ、6大会目にして初めてベスト4進出を逃す結果となった。【写真】SNSで話題…WBC豪州代表から天皇陛下への“寄贈品”本命は松井秀喜か「前回大会では世界一を奪還し、国中を熱狂させた侍ジャパンですが、今回は準々決勝敗退という結